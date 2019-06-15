Прибыль Western Union в Литве выросла до 5,4 млн евро

Находящаяся в управлении мирового лидера наличных денежных переводов Western Union компания Western Union Processing Lithuania, которая также открыла в Вильнюсе региональный операционный центр, в прошлом году заработала 5,368 млн евро чистой прибыли – на 10,5% больше, чем в 2017 году, когда она составляла 4,859 млн евро.

Выручка компании за год выросла на 9,1% до 68,563 млн евро, говорится в отчете Western Union Processing Lithuania о деятельности за 2018 год, предоставленном Реестровому центру.

Предналоговая прибыль компании за год выросла на 9,1% до 6,236 млн евро, а в конце 2018 года у компании было накоплено 25,77 млн евро нераспределенной прибыли.

100% акций Western Union Processing Lithuania принадлежат ирландской компании Western Union Processing, которая, в свою очередь, принадлежит американской The Western Union Company.