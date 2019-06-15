Получив букет опасных явлений, Литва не сможет оправиться: предсказывают новые вызовы

Если бы в течение следующих нескольких дней не было дождей, а температура все равно достигала отметки 30 градусов, мы могли бы смело назвать ситуацию в Литве стихийной и экстремальной, - об этом синоптик Изольда Марцинониене сказала в интервью в передаче "День на DELFI". Также в пятницу утром эксперты подтвердили, что дождь в четверг кое-где был стихийным.

- Как долго эти тропики будут продолжаться в Литве?

- Воздух немного остыл. Жемайты будут наслаждаться 20-22 градусами тепла. В районах Вильнюса, Варены, мы все еще чувствуем горячий воздух. 30 градусов может и нет, но 25 - вполне.

- В пятницу температура словно разделилась на две части?

- Я бы даже сказала, на три. На взморье было 17-20 градусов, 22-23 градуса в центральной Литве и 25-29 градусов от Каунаса на восток.

Самое главное, что ночь была намного свежее, температура не поднялась выше 24 градусов. После дождя, который прошел неравномерно, температура изменилась. Примерно 51 миллиметр осадков упал в окрестностях Мажейкяй. Это больше месячной нормы, что тоже не хорошо, да еще и град. Весь букет опасных явлений.

- У нас есть рекорды. Можем признать, что лишили короны Южную Европу.

Да. Не только Южную, но и Западную. Я посмотрела на карту максимальных температур, и нашла только одну страну, где было теплее, температура была 38 градусов, в одном из российских городов. Комфортно, что жара уменьшается, хотя с такими фейерверками, но становится свежее, хоть и довольно тепло.

- 35,7 градусов. Это июньский рекорд?

- Да, июньский абсолютный рекорд. Факт остается фактом.

- Такая погода опасна, экстремальна?

- Это действительно стихийное явление. Жару в 30 градусов и более можно назвать стихийным явлением. Неделю назад у нас была жара, а позже температура лишь нарастала. Если мы дождемся большего количества дождя - все хорошо, но если нет, то случится так, что у нас будет местное стихийное явление. В лесах - засуха.

- Какая температура в водоемах?

- 24-25 градусов в озерах. В реках - около 20 градусов.