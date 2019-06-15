"Политика восточного соседства не должна стать техническим процессом, мы обязаны сохранить динамику сотрудничества и больше учитывать пожелания наших партнеров", – цитируются в пресс-релизе МИД слова Л. Линкявичюса.
Во время встречи министры также обсудили реализацию общих энергетических и транспортно-инфраструктурных проектов, говорится в сообщении.
Л. Линквичюс поздравил своего коллегу с избранием Эстонии непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2020-2021 годы и предложил воспользоваться опытом, который накопила Литва в период председательства в этой структуре.
У. Рейнсалу поблагодарил Литву за последовательную поддержку кандидатуры Эстонии в этот основной орган ООН,
Министры двух стран считают, что Евросоюз должен более активно вносить вклад в разрешение политического кризиса в Молдавии.
Новый министр иностранных дел Эстонии прибыл с первым официальным визитом в Вильнюс после того, как в апреле принесло присягу новое эстонское правительство.