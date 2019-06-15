В июне утонули 13 человек, а с начала года - 42

BNS ru.DELFI.lt

В июне этого года в водоемах утонули 13 человек, а с начала года - 42, сообщили BNS в пожарно-спасательном департаменте (ПСД).

В общей сложности утонули пятеро несовершеннолетних, все в июне. Наибольшее количество утонувших в этом году было зафиксировано в Вильнюсе - десять, в Утене - семь, в Каунасе - шесть, в Клайпеде - пять. Если в июне количество утонувших существенно не вырастет, статистика будет лучше, чем в прошлом году. Статьи по теме: В среду в водоемах Литвы утонули 6 человек В Вильнюсе из озера водолазы достали девушку и молодого человека По данным ПСД, в прошлом году в июне утонули 19 человек, а в январе-июне - 76 человек. Спасатели советуют быть очень осторожными, не купаться в неизвестных водоемах, удаленных местах, особенно после употребления алкогольных напитков. Также рекомендуется выбирать безопасные пляжи или места, где купается большее количество людей, а также имеются спасатели. Не оставляйте детей без присмотра в воде.

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