Глава комиссии Сейма Литвы: тень вины за советские репрессии бродит до сих пор

Тень вины за ссылки, тюремное заключение, гибель жителей Литвы сегодня все еще бродит и не находит нужного адресата, сказал в День траура и надежды председатель парламентской Комиссии по вопроса борьбы за свободу и исторической памяти государства.

"С первой жертвой советов – Александрасом Бараускасом мы вступили в период советской оккупации, который мы зачастую называем нейтрально "советским периодом". Странный термин, создающий возможность скомкать весь период истории нашей несвободы, в котором как никогда много было пролито крови. Середина XX века была одной из самых ужасных в нашей истории. Однако тень вины до сегодняшнего дня бродит и не находит нужного адресата", - сказал Арунас Гумуляускас на торжественной церемонии в Сейме в пятницу.

По его словам, в январе 1941 года советская репрессивная структура НКВД наметила первоначальное число обреченных на репрессии людей – около 320 тысяч.

"Не понравились даже ученики начальных классов. Однако сразу для репрессий такого масштаба не хватило сил. Поэтому позже аппетит советских палачей убавился", – сказал А. Гумуляускас.

По его словам, акция массовой высылки людей началась в Литве 14 июня 1941 года в 2-4 часа и официально продолжалась до 18 июня, хотя на самом деле эшелоны формировались и отправлялись за пределы Литвы до 22 июня.

"Почти половине этих июньских ссыльных не исполнилось и шестнадцати. Оккупанты не жалели даже младенцев, которые еще не умели ходить – в вагонах для скота оказалось 556 детей в возрасте до одного года. Каждый третий из них вскоре умер от холода, голода и болезней", – рассказал историк.

Он подчеркнул, что важно сохранить живую память о прошлом, потому что без правды и памяти не может быть примирения.

14 июня отмечается в Литве как День траура и надежды. 14 июня 1941 года СССР начал массовые ссылки жителей Литвы в Сибирь.

Во время советской оккупации Литвы в 1940–1953 годах из страны было выслано около 130 тысяч человек, еще 156 тысяч было брошено за решетку.

Правопреемница СССР Россия не признает оккупацию Литвы и других стран.