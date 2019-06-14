Апелляционный суд Литвы признал Пукаса виновным в сексуальных домогательствах

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) в пятницу признал экс-парламентария Кястутиса Пукаса виновным в сексуальных домогательствах и нарушении правил хранения оружия, он намерен обжаловать решение АСЛ.

Суд признал К. Пукаса виновным в домогательствах к одной девушке, но оправдал по обвинениям в домогательствах к еще трем девушкам. К. Пукас оштрафован на 1500 евро.

Признано, что К. Пукас домогался одной девушки, так как она работала его помощницей и потому зависела от него в служебном отношении.

Между тем остальные девушки только пытались трудоустроиться у парламентария.

"Суд (...) констатировал, что зависимость должна быть сильнее", - сказал на заседании судья Альбинас Бельскис.

Суд также признал экс-парламентария виновным в нарушении правил хранения оружия.

"К. Пукас хранил оружие, гордился им, но ключи неосмотрительно держал в ящике стола", – сказал А. Бельскис.

Сам К. Пукас по-прежнему не признает себя виновным.

"Обжалую в Верховном суде", – сказал экс-парламентарий BNS по телефону.

Дело в АСЛ рассматривалось в закрытом режиме.

Вильнюсский окружной суд (ВОС) в марте этого года оправдал К. Пукаса. Тогда суд объявил, что между К. Пукасом и девушками не было отношений зависимости по службе, поэтому статья Уголовного кодекса не может быть применена.

Этот приговор обжаловали прокурор и все четыре потерпевшие, которых К. Пукас домогался, когда они приходили трудоустраиваться на должность помощника члена Сейма Литвы.

К. Пукас ушел в отставку из Сейма в январе 2018 года перед самым голосованием о лишении его парламентского мандата. Конституционный суд объявил, что он нарушил Конституцию, домогаясь работавших его помощниками девушек или тех, которые претендовали ими стать.