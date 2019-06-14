Полиция Литвы начинает специальный рейд – усиленное внимание будут уделять ряду нарушений

С 14 июня литовская полиция начинается проводить специальные рейды, во время которых внимание будет уделяться нарушениям, которые водители делают чаще всего, пишет Autobanas.lt.

Наибольшее внимание будет уделено контролю скорости, использованию мобильных телефонов за рулем и опасному и хулиганскому вождению.

В жаркую погоду, по данным полиции, водители стали чаще нарушать правила.

События последних дней показали, что из-за превышения скорости и происходит больше всего трагических ДТП. Полиция рассказала, какие рейды будет проводить в ближайшее время.

14-20 июня будет осуществляться превентивная мера, посвященная выявлению водителей, которые за рулем говорят по мобильному телефону, занимаются деятельностью, не связанную с вождением, кроме того, будут проверять, используют ли водители и пассажиры ремни , а велосипедисты - шлемы, есть ли в автомобилях детские кресла.

14-25 июня будут проверять соблюдение скоростного режима, маневрирование, правильность обгона, пересечения перекрестков.