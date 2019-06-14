СМИ: Utenos trikotazas ищет швей во Вьетнаме и в Индии

Компания по производству текстильных изделий Utenos trikotazas в апреле трудоустроила шесть первых швей из Вьетнама и планирует, что до конца года их число увеличится до 40, а поскольку попытка себя оправдала, компания станет искать квалифицированных специалистов и в Индии, пишет деловая газета Verslo zinios.

Несмотря на то, что у Utenos trikotazas есть дочернее предприятие Mrija в Украине, гендиректор Utenos trikotazas Альгирдас Шабунас говорит, что в этой стране из-за большой эмиграции тоже ощущается нехватка квалифицированных работников.

У Utenos trikotazas сейчас 230 швей, в общей сложности в компании работает 800 человек. Компания Utenos trikotazas за три первых месяца этого года получила 6,7 млн евро выручки, на 5,2% меньше, чем за такой же период прошлого года. Доходы от экспорта продукции составили 83,2% всей выручки.