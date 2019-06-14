В Вильнюсе из озера водолазы достали девушку и молодого человека

В четверг, в 16:11, по телефону скорой помощи 112 единого центра помощи было получено сообщение о том, что в Вильнюсе, в озере Балсис, тонут двое детей.

На место происшествия были отправлены силы противопожарной безопасности и спасения Вильнюсского округа, информация о происшествии была передана на Вильнюсскую станцию скорой медицинской помощи.

Утопленников из воды вытащили водолазы пожарных спасателей. Оба они уже скрылись под водой.

По предварительным данным, первой из водоема Спасатели вытащили девушку без признаков жизни, её ещё пробовали реанимировать.

Второй утонувший после извлечения из воды также не подавал признаков жизни. У обоих констатирована смерть.

Как DELFI сообщила компания Grinda, молодой человек и девушка утонули на пляже, находящемся в паре километров от основного. На нём спасатели не работают.

Как проинформировала DELFI Вильнюсская полиция, её сотрудникам сообщили, что молодые люди прыгнули в воду, раскачавшись на верёвке (т.наз. "тарзанке"), погрузились в воду и не вынырнули. Однако бывшие на месте происшествия молодые люди полицейским рассказали о других обстоятельствах трагедии. По их словам, девушка тонула, а молодой человек бросился её спасать.

Выяснилось, что утонула 18-летняя девушка и 15-летний молодой человек.

DELFI напоминает, что в рекордно жаркую среду в водоемах Литвы утонули 6 человек, пятеро взрослых и 16-летняя девушка

Старший специалист отдела координации ситуаций Департамента противопожарной охраны и спасения Гедрюс Вайчюлис говорит, что вызовов, связанных с жаркой погодой, стало больше.

"За сутки у нас было шесть утонувших человек, в Шилуте, Клайпедском уезде, Шакяй, Пагегяй, Кедайнском районе", – сказал специалист.

"Становится больше вызовов спецслужб, автомобильных аварий с пожаром, инцидентов, когда разливается масло, дорожное покрытие становится скользким", – отметил Г.Вайчюлис.

"Это самые трагичные сутки за лето, вытащили шесть утопленников", - сказала BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Лаура Валаускене.