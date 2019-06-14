Сильные ливни и град прошли почти по всей Литве

13 июня вечером пожарные-спасатели реагировали на больше чем 50 сообщений о том, что сильный ветер повалил на дороги деревья.

Из-за бури, разыгравшейся в четверг вечером, без электричества остались еще 5000 человек, сказал представитель Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) Томас Каваляускас.

По его словам, электричество не восстановлено у жителей удаленных мест.

"Это самые сложные случаи – это сельская местность, леса, удаленные места, хутора, провода идут через лес", – сказал Литовскому радио 14 июня представитель ESO.

По словам Каваляускаса, всего из-за бури без света оставались 25 000 клиентов.

Жители во время бури не пострадали.

Портал gismeteo.lt сообщает, что в Шяуляй сильный ветер нанес большой ущерб: валил деревья, уносил вещи.

На фото видно, как сильный ветер унес остановку. Самые сильные дожди шли в Швенченеляй, Игналинском и Утенском районах. В Швянченеляй были повреждены и автомобили.

В пятницу атмосферный фронт вытеснит жару из Литвы, но холода не будет. В большинстве районов пройдут дожди, местами сильные, кое-где ожидаются грозы. Во время ливней и грозы ветер усилится до 15–18 м/с.

Днем будет 26–31 градуса, на западе 22–25 градусов тепла.

В субботу ночью облака рассеются, вероятность дождя снизится до минимума. Ночью будет 11–16, днем 26–31 градус. Днем будет солнечно, местами пройдут дожди.

В воскресенье ночью будет тепло и без осадков. Утром 12–17 градусов. В воскресенье днем будет 28–33, на взморье 25–27 градусов. Во второй половине дня ожидаются осадки и сильный ветер, местами до 15–17 м/с.

В понедельник на севере и юге ночью пройдут дожди с грозами, днем местами пройдут дожди на востоке. Ночью будет 13–18 градусов, днем воздух прогреется до 23–28 градусов, на взморье до 20–22 градусов.

Во вторник будет солнечно, без осадков. Ночью 10–15, днем 25–30 градусов, на взморье 22–24 градуса.

В среду и в четверг облачность увеличится, местами пройдут дожди, температура будет такая же, как во вторник.