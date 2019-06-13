Переговоры по коалиции: ПС выдвинула ультиматум по повышению декретных выплат

В четверг на переговорах правящей коалиции партия "Порядок и справедливость" (ПС) выдвинула ультиматум – если не будет возврата к предложению повышения выплат по уходу за ребенком, то они покинут переговоры.

"Мы сегодня пришли и поставили вопрос так: либо говорим, либо мы вообще не участвуем в этих соревнованиях", – сказал журналистам в сейме после встречи переговорщиков староста фракции ПС Витаутас Камблявичюс.

"С нашей стороны отступления не будет", – подчеркнул он.

Вчера ПС выдвинула предложение в план мер реализации правительственной зарплаты повысить выплаты по уходу за ребенком, чтобы они в первый год составляли 100% зарплаты отца или матери, а во второй год – 75%.

По словам В. Камблявичюса, в среду на встрече переговорщики решили отказаться от этого предложения.

Лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис, тогда заявил, что это предложение – нереально, для его воплощения потребуется более 100 млн евро.

Лидер фракции ПС отметил, что в четверг ситуация изменилась и переговорщики пришли к компромиссу.

"Сегодня ситуация уже изменилась, поскольку мы потребовали, что если не найдем общий язык, или мы не будем говорить по тем вопросам, которые поднимает наша партия и фракция. Сегодня уже согласны с тем, чтобы выплаты в первый год достигали 100% зарплаты, и мы пошли на компромисс и уступили до 45% во второй год", – сказал политик.

Сейчас размер выплат по уходу за ребенком, до исполнения им года, составляет 77,58% заработной платы получателя выплат, если он выбирает получать их в течение одного года.

Если отец или мать выбирают получать выплаты в течение двух лет, их размер в первый год достигает 54,31% зарплаты получателя выплат, а во второй – 31,03%.

В четверг Р. Карбаускис заявил, что переговорщики "приближаются к соглашению".

"Работа идет в режиме всестороннего уважения, очень надеемся, что в понедельник у нас будет согласована эта часть", – сказал он.

По его словам, окончательно расставить все точки не позволяет "незнание финансовых прогнозов, возможностей".

"Вернется премьер, вернется министр финансов, очевидно, будут ответы на несколько последних вопросов. Очень трудно или невозможно согласовать цифры без премьера", – сказал Р. Карбаускис.