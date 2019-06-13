Водителей просят внимательнее ехать по кольцу – растёт количество умышленно совершенных аварий

Страховые компании замечают, что проблема инсценированных дорожно-транспортных происшествий в Литве все еще актуальна. Ежегодно фиксируются случаи, когда желающие незаконным способом обогатиться за счёт других людей на дорогах страны умышленно провоцируют ДТП в надежде получить страховую выплату или обмануть другого участника аварии. По словам руководителя отдела администрирования ущерба транспортным средствам страховой компании Ergo в Литве Раймондаса Беляускаса, по таким обманным схемам в Литве действуют и иностранцы. Мало того, мошенники изобретают разнообразные нелегальные способы, желая увеличить страховую выплату.

"У нас был не один реальный случай, когда прибывший из-за рубежа водитель попадал в аварию. Одно конкретное дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано без вызова сотрудников полиции, была заполнена декларация и так далее. Однако при выяснении обстоятельства аварии появились дополнительные детали, показавшие в конце концов, что авария не произошла случайно, как могло показаться в начале", – напомнил историю Р. Беляускас.

Пытаются обмануть разнообразными способами

Во время выполнения экспертизы тогда выяснилось, что обстоятельства аварии, произошедшие в темное время суток на круговом перекрёстке, вызвали обоснованные сомнения – нарисованная в декларации схема и свидетельства участников аварии не совпадали с выводами экспертов, в которых описаны повреждения автомобилей. Мало того, якобы пострадавший водитель дорогого автомобиля из-за границы не желал общаться со страховой компанией и предоставить необходимую информацию.

"Предоставленные участниками ДТП обстоятельства, нарисованная схема аварии и реальные факты не совпадали, поэтому возникли сомнения в страховом случае. Мало того, у наших экспертов не было возможности досконально изучить поврежденный автомобиль, поскольку он уже убыл из Литвы. Что интереснее всего – после аварии выяснилось, что пробег дорогого автомобиля был нелегально отмотан почти троекратно. Вероятно, так хотели "омолодить" автомобиль и искусственно увеличить его рыночную стоимость", – пояснил Р.Беляускас.

В конце концов суд изучил имеющиеся в деле показания и установил, что владелец поврежденного дорогого автомобиля не указал обстоятельств, которыми обосновывал свое требование. Он также не опроверг заявление страховой компании, что ДТП не может считаться страховым случаем, и отказа выплатить страховую выплату. В связи с возникшими подозрениями, что это может быть инсценированное ДТП, иностранец в этой истории остался остался ни с чем.

Схемы усовершенствованы

Инсценированные аварии как ремесло мошенников и полиции, и страховым компаниям прекрасно известны. По словам Р. Беляускаса, такие инциденты могут быть спланированы как в сговоре с другим водителем, так и спровоцированы со случайным участником дорожного движения. Особенно популярное место умышленных аварий – круговые перекрестки больших городов или пригородов, также место пересечения дорог. По заявлению представителя страховой компании, нередко определить умысел аварии не просто.

По заявлению Р. Беляускаса, в Литве известны и инициаторы инсценированных ДТП "на ставке", которые в течение своей мошеннической карьеры явились причиной нескольких десятков таких инцидентов. Выяснилось, что что один и тот же человек в течение недолгого времени попадал в аварию неоднократно. Бывает и так, что в ДТП вызывающие подозрения люди оказываются с тем же самым автомобилем.

"Если только возникают подозрения, что авария может быть спровоцирована умышленно, обязательно следует вызвать полицию. Ни в коем случае нельзя пускаться в разговоры, пробовать договориться без вмешательства полиции или страховой компании, дать денег пострадавшим. Водители также не должны принимать ответственности при заполнении страховой декларации, если сомневаются в своей вине или видят, что другой участник движения спровоцировал инцидент. В противном случае такой человек может лишиться денег или стать виновником ДТП, хотя для этого нет оснований", – советует Р. Беляускас.

Представитель ERGO порекомендовал, что, оказавшись в ДТП, особенно, если возникают сомнения, всегда следует сделать фотографии пострадавших автомобилей со всех сторон. При отсутствии общего мнения об обстоятельствах аварии в декларации следует начертить схему дорожно-транспортного происшествия и собрать как можно больше показаний, опрашивая и Свидетелей, если такие имеются. Подтверждая подписью в декларации, что вы соглашаетесь с обстоятельствами происшествия, все же не рекомендуется подписывать, что соглашаетесь с самим фактом вины.