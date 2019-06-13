Центробанк Литвы: финансовая система стабильна, но риски есть

Финансовая система Литвы действует стабильно, а устойчивость ее важнейшего звена –банков к вероятным потрясениям высока. И все же заметны внутренние и внешние риски для стабильности системы, говорится в новом Обозрении финансовой стабильности, подготовленном Банком Литвы (БЛ, центробанк).

По мнению БЛ, главных рисков два: образовавшиеся в Северных странах, с которыми связаны крупнейшие банки Литвы, финансовые дисбалансы, и возросшая в Литве активность рынка кредитования и недвижимости.

По словам председателя правления БЛ Витаса Василяускаса, если говорить о внутренних рисках, то видно, что рост ипотечного кредитования довольно велик.

"Поэтому в случае изменения экономической ситуации это может повлиять на домашние хозяйства и их возможности вернуть кредиты. Но это из серии "что было бы, если бы", – сказал В. Василяускас на пресс-конференции в четверг.

По его словам, банки все активнее предоставляют ипотечные кредиты населению, хотя кредитование предприятий замедлилось.

"Если говорить о населении, то кредитование продолжает расти, если говорить об ипотечных кредитах, то оно на 9% больше, чем год назад. Если говорить о предприятиях, то здесь отмечается снижение – на 0,6%. Это новая тенденция", – подчеркнул глава БЛ.

Как полагает БЛ, рост шведского рынка жилья замедлился, однако ухудшение ситуации на мировых рынках и возникшие угрозы репутации банков Северных стран из-за скандалов с отмыванием денег могут негативно сказаться на деятельности банковских групп региона. Цены на акции банков Северных стран значительно снизились, а затраты на финансирование на рынках возросли.

"Естественно, что если появляются дисбалансы на рынках материнских банков, это может повлиять и на кредитную ситуацию в странах Балтии и конкретно в Литве", – сказал В. Василяускас.

Тестирование в неблагоприятных условиях показывает, что действующие в Литве банки способны выдержать сильный спад экономики. Даже в случае особенно сильного гипотетического потрясения экономики (снижения ВВП страны на 6%, а цен на недвижимость – на 22%) действующие в Литве банки останутся платежеспособными и будут с запасом превышать нормативы.

По словам В. Василяускаса, несмотря на то, что БЛ усматривает риски для финансовой системы Литвы, их общий уровень намного ниже уровня рисков перед кризисом 2008 года, а финансовая система страны сегодня намного устойчивее к вероятным потрясениям. Рост кредитования не превышает темпы экономического роста.