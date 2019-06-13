Сейм Литвы принял закон о синхронизации электросетей с сетями Европы

Сейм Литвы принял закон, позволяющий ускорить синхронизацию электроэнергетической системы страны с системами материковой Европы до 2025 года.

За поправки к Закону об интеграции электроэнергетической системы в электроэнергетические системы Европы проголосовало 88 парламентариев, 6 воздержались. Сейм также принял сопровождающие этот закон изменения в Законе об электроэнергетике и в Гражданском процессуальном кодексе.

По словам члена парламентского Комитета по экономике Дайнюса Кряйвиса, это один из важнейших законов этой сессии, потому что он "открывает широкий путь десинхронизации от большого соседа".

"На сегодняшний день наша электроэнергетическая система полностью управляется из Москвы. Частоту регулируют волжские каскады. Так что в 2025 году у нас будут хорошие возможности отключиться, а этот закон закладывает основу для того, чтобы мы двигались с утроенной скоростью", - сказал парламентарий на заседании сейма.

Глава Комиссии по энергетике и гармоничному развитию, "аграрий" Виргилиюс Подярис уверял, что эти правовые акты – последние детали в мозаике независимой энергетики Литвы.

"Это фундаментальный закон. Если говорить о больших проектах нашей страны, то лишь у двух проектов до этого были свои собственные законы – атомной электростанции и сжиженного газа. Это проект такого же калибра, если не большего. Это последний элемент на пути нашей независимой энергетики", – сказал В. Подярис.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ранее заявлял, что закон ускорить необходимые для синхронизации процессы.

Цель закона – обеспечить бесперебойную десинхронизацию электросистемы Литвы от постсоветской системы IPS/UPS (кольца БРЭЛЛ), объединение и дальнейшую работу системы в синхронном режиме с электросетями континентальной Европы.

В конце мая вступил в силу важный договор о подключении к электросетям Европы. Региональная группа континентальной Европы Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) сообщила, что операторы электропередающих систем Польши, трех стран Балтии и поддерживающих стран подписали договор о подключении и технические условия подключения, после выполнения которых Литва, Латвия и Эстония станут частью электроэнергетической сети Европы.

В марте Еврокомиссия выделила финансирование для первого этапа синхронизации: трем странам Балтии в рамках Европейского инструмента соединения инфраструктурных сетей (Connecting Europe Facility, CEF) предоставлено в общей сложности 323 млн евро, 155 млн евро из этой суммы получит электроэнергетическая система Литвы.