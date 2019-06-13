Над Литвой - аномалии, вызванные жарой: ожидаются ливни и грозы

Четверг продолжит удивлять рекордно жаркой погодой. В первой половине дня облакоа будет низкими. С полудня во многих районах пройдут дожди, местами ожидаются ливни.

Стоит ожидать грозы с порывами ветра до 15-20 м / с. Наибольшая вероятность дождя будет в северной и западной частях Литвы. Несмотря на дождь во второй половине дня, воздух прогреется очень быстро. Во многих частях страны температура воздуха будет в пределах 31-35 градусов, в южных и юго-западных регионах - до 36 градусов тепла. Во второй половине дня воздух станет свежее.

В пятницу кратковременные дожди с грозой вновь ожидаются в большинстве регионов страны. Ночью ветер непостоянного направления будет слабым. Днём юго-западный, переходящий в западный, северо-западный ветер станет более ощутимым, во время грозы возможны порывы ветра до 15-18 м/с. Ночь будет душной, воздух охладится лишь до 18-22 градусов. Днем в большинстве районов Литвы воздух прогреется до 27-32°С, и лишь в западной части страны будет прохладнее – 22-25 градусов тепла.

Жара сохранится и в выходные. Ночи станут более свежими – 13-18 градусов, а днём будет держаться тепло – 28-33 градуса, лишь на взморье будет прохладнее.

Потребление воды - огромное

Ранее в отчете говорилось, что в это время потребление воды выросло на 25%. Чтобы было проще представить, о каком количестве воды говорится, можно сказать, что мы сейчас используем воду в той мере, в которой она потребляется всем Вильнюсом, добавляя Лаздинай, Каролинишкес, Пилайте и Науйянинкай.

"У нас самая большая проблема в так называемое пиковое время. В течение дня люди используют разное количество воды. В течение дня мы работаем, мы не используем воду. Вечером возвращаемся, моемся, поливаем травку. Уровень воды затем увеличивается на 40-50 процентов", - объясняет специалист.