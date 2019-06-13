СМИ: шведская Skandia закрывает центр услуг в Вильнюсе

Шведская страховая компания Skandia закрывает центр услуг в Вильнюсе и возвращает рабочие места в Швецию, пишет деловая газета Verslo zinios.

Причина в том, что не был достигнут масштаб деятельности, правление группы не устраивали показатели затрат и выгоды. Отчасти это решение обусловлено тем, что внедрение решений по роботизации в секторе услуговых центров происходило быстрее, чем ожидалось.

Окончательно рабочие места будут возвращены в Швецию до декабря этого года.

Центр, который работает в Литве с 2015 года, предоставляет услуги администрирования, учета, информационных технологий, кадровых ресурсов в области страхования зарубежным рынкам.