ГНИ: более половины компаний подали налоговые декларации

Почти 76 тысяч компаний (около 58%) подали декларации по подоходному налогу, сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ).

По данным ГНИ, к 17 июня юридические лица, коллективные инвестиционные предприятия, созданные в Литве, постоянные представительства иностранных подразделений, налоговый период которых совпадает с календарным годом, должны представить декларации по подоходному налогу и уплатить его.

В случаях, когда налоговый период не совпадает с календарным годом, годовая налоговая декларация должна быть подана до 15-го числа шестого месяца следующего налогового периода.

Как напоминает ГНИ, декларации о подоходном налоге с предприятий должны представляться юридическими лицами, стремящимися к получению прибыли, филиалами иностранных банков и другими постоянными учреждениями, а также некоммерческими организациями и коллективными инвестиционными предприятиями, созданными в Литве без юридического лица, которые считаются постоянными учреждениями.

В тех случаях, когда сумма подоходного налога, рассчитанная в годовой декларации по налогу на прибыль, превышает сумму авансового налога, уплаченного за налоговый период, налогоплательщики должны уплачивать только разницу в государственный бюджет с указанием ГНИ.

В прошлом году налогоплательщики выплатили более 691 миллиона евро. Прогнозируется, что в этом году в государственный бюджет будет выплачено почти 739 млн. евро от этого налога.