Школы из-за жары отменяют уроки: у некоторых детей из носа начала идти кровь

Из-за волны жары некоторые школы в Литве приостанавливают учебный процесс, в других учебных заведениях уроки сокращаются.

Такое решение могут принять директора школ.

О приостановлении учебного процесса объявили две школы в Вильнюсе, также это произошло и в некоторых школах Алитуса.

Большинство школ в Каунасе и Клайпеде уроки сокращают, однако учебный процесс не приостанавливают.

Работать сложно

Директор отменяющей уроки с четверга гимназии Жверинаса Дайва Жюрене говорит, что из-за жары ученикам и учителям работать становится очень сложно.

"Я прошла сегодня утром по верхнему этажу, там показало 31 градус тепла. Так как работать учителям, как работать детям? Которые ученики хотят, могут прийти в школу. У кого есть условия дома, могут не идти в школу", – сказала директор.

"Если ребенок может спокойно побыть дома, то мне кажется, что так лучше, поскольку есть дети, у которых и кровь из носа пошла", – добавила она.

По словам директора, учителя будут на рабочем месте, будут проходить консультации для абитуриентов, будут продолжаться незавершённые отчёты, также будут организованы походы и ранее запланированные мероприятия.

По словам Д. Жюрене, продленный учебный год качества учебному процессу не добавляет, а завершение учебного года и экзаменационную сессию можно организовать иначе.

"Трагедия. Я считаю, что продленный учебный год – это трагедия, мы же все были против. Это можно было совсем по-другому организовать. Качеству воспитания это никакой пользы не дало, не даёт и, наверное, не даст", – сказала Д.Жюрене.

В гимназии Жверинаса учатся ученики 5-12 классов. 12-классники учебный год уже закончили, однако для других учебный год должен завершиться 21 июня – как и в большинстве школ страны.

В Вильнюсе уроки со среды уже отменены и в столичной гимназии Жеминос.

Много где уроки сокращаются

В большинстве школ Каунаса и Клайпеды из-за жары уроки сокращаются, однако учебный процесс не останавливается.

"Сокративших учебный процесс школ в городе немало. Совершенно прервавших учебный процесс школ в Каунасе в данное время нет", – сообщил руководитель отдела образования Каунаса Виргиниюс Мажейка.

"Уроки сокращают 80% школ", – сказал представитель самоуправления Виталиюс Чяпас.

Самоуправление Клайпеда руководителям школ рекомендует сокращать уроки, не наказывать не идущих в школы, организовать деятельность в прохладных местах.

Школы Каунаса призывают родителей позаботиться о детях, снабжая их водой, головными уборами, также кое-где во время особенно высокой температуры разрешают не приходить на уроки, а учебный материал, задания размещаются в электронных дневниках или в других электронных формах.

Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис заявил, что в этом городе некоторые школы собираются работать лишь три урока, другие – остановить учебный процесс.

"Школа должна решить сама, но в Алитусе есть примеры, когда школы решили работать лишь три первых урока, пока ещё утро, пока солнце не поднялось очень высоко", – сказал Н. Цесюлис.

"Другие школы планируют рассмотреть возможность не работать в эти дни", – добавил мэр.

По словам мэра, в течение 3 уроков в ближайшие дни собираются работать прогимназия "Волунгес", а в прогимназии "Панемунес" учебный процесс останавливается.

Министр образования Альгирдас Монкявичюс в понедельник напомнил, что в оставшиеся 2 недели июня из-за жары уроков может и не быть.

По заявлению министра, в течении двух недель следует действовать, обращая внимание на погоду, или не проводить обычных уроков, или их сокращать, вместо них организовать походы на природу, в творческие пространства, музеи.

В понедельник было сообщено, что около половины из более чем 1000 школы Литвы сокращают уроки.