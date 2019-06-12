В литовский Реестр мировой памяти внесены рукописи Виленского Гаона и Даукантаса

В литовский национальный Реестр мировой памяти внесены рукописи известного раввина, мыслителя и общественного деятеля Виленского Гаона и литовского писателя и просветителя Симонаса Даукантаса, сообщила в среду Национальная библиотека им. Мартинаса Мажвидаса.

Рукописи жившего в XVIII веке Элияху бен Шломо Залмана, называемого Виленским Гаоном, – это коллекция различных работ, опубликованных в 1799–1940 годах в различных странах и городах Европы. В ней есть также и несколько редких мировых изданий, почти все они находятся в единственном экземпляре в Литве.

Он является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и комментаторов Талмуда.

Он утверждал, что, желая понять иудаизм, необходимо разбираться в математике, астрономии, географии, зоологии, ботанике, языкознании, написал десятки трактатов и стал основоположником современного иудаизма.

Второй объект документального наследия – одиннадцать рукописей жившего в IX веке литовского историка, писателя, фольклориста и просветителя С. Даукантаса, которые были написаны с 1831 по 1858 годы и охватывают важнейшие сферы деятельности С. Даукантаса: историографию, переводы древних и новых авторов, лексикографию.

Эти 11 рукописей создавались в течении почти 30 лет, поэтому отражают наиболее зрелый и творческий этап жизни С. Даукантаса.