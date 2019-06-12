Погода: жара вскоре станет адской

Погода в Литве и далее останется очень жаркой. После душной ночи в среду солнце скоро быстро прогреет воздух, и днем в большинстве районов ожидается 30-35-градусная жара.

Жарче всего будет в Алитусском, Мариямпольском и Каунасском уездах, где облачность будет минимальной. В северной и восточной части Литвы после обеда появятся кучевые дождевые облака. В большинстве этих мест ожидается кратковременные дожди с грозой, во время которой ветер усилится до 15-18 м/с.

Ночь со среды на четверг ожидается очень душной. Местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Подует несильный юго-восточный, южный ветер. Температура воздуха в большинстве районов не опустится ниже 19-23 градусов тепла.

Четверг будет самым жарким днём на этой неделе. Много где воздух раскалится до 31-36 градусов, поэтому с большой вероятностью можно ожидать нового абсолютного рекорда июньской жары. Во второй половине дня на небе опять будут формироваться высокие кучевые облака. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди с грозой. Ветер юго-восточный, средней силы, во время грозы скорость порывов будет достигать 15-18 м/с.

В пятницу ночью местами, а днём много где пройдут кратковременные дожди с грозой. Ночь ещё будет очень тёплой, 18-23 градуса. Днём жара немного спадет, 28-33 градуса, в западных районах будет прохладнее, а на взморье ожидается около 23 градусов тепла.