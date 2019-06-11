Литва передала Украине почти 1 млн единиц боеприпасов

В понедельник самолет ВВС Украины вывез из Литвы почти миллион единиц боеприпасов, которые армия Литвы больше не использует. Они предназначены для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Эти боеприпасы годятся для легкого стрелкового оружия советского производства - автоматов, пулеметов.

Решение о передаче боеприпасов правительство Литвы приняло в начале февраля.

Стоимость покупки передаваемого оружия составляет 255,5 тыс. евро, сообщило Минобороны.

"Передача имущества – часть последовательной и всесторонней поддержки Литвой Украины, которая укрепляет оборонные мощности и обеспечивает независимость, суверенитет и территориальную целостность своего государства", – сказал министр обороны Раймундас Кароблис.

Литва и раньше передавала Украине патроны, некоторые элементы вооружений. Первый раз такой груз был доставлен в Украину в 2014 году, когда Россия аннексировала полуостров Крым и стала поддерживать сепаратистом в восточной части Украины.

За период с 2014 года Литва выделила Украине помощи на несколько миллионов евро.