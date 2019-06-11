Но прокуратура рук не опускает – делают все, чтобы раскрыть это преступление. Просто им нужно дополнительное время.

Представитель Генпрокуратуры Рута Стундене сказала DELFI, что расследование не остановлено, но подозрения в убийстве пока никому не предъявлены.

"В другие страны выслали запросы, мы ждем ответы", – отметила она. Однако никакой информации прокуратура пока не представляет, чтобы не нанести ущерб расследованию.

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Задержан подозреваемый в деле об убийстве Темкина

По данным источников DELFI, прокуроры надеются на помощь из России, где приют нашли бывшие "бригадные". Также обращались в правоохрану других постсоветских стран, куда нередко ездили связанные с криминальным миром лицам.

Темкин был убит в 23.50 ч. 5 июля 2014 г., в Вильнюсе, на ул. Тринаполё, у жилого дома – в него выстрелили 4 раза.

полиция задержала двух подозреваемых, суд даже разрешил взять их под стражу, но потом подозрения с них сняли. Было в этом деле и несколько специальных свидетелей.

Один из них – ранее считавшийся связанным с бригадой человеком, а ныне влиятельный предприниматель Виктор Малахов (Малах). Через год после убийства в его доме был проведен обыск.

3-этажный дом Малахова зарегистрирован на имя жены и дочери предпринимателя. Именно они требовали возместить нанесенный во время обыска ущерб. Выяснилось, что во время обыска был испорчен пол – в нем просверлили 28 дырок, потом сняли покрытие и выбили яму в бетоне.

Полиция искала оружие убийства и другие важные улики. В доме были два сейфа, о которых Малахов стражам порядка не сказал. А это, по их мнению, было признаком того, что в доме есть и другие замаскированные тайники.

Криминалисты во время проверки пола при помощи металлодетектора вел себя неадекватно, кричал, испугался, он лгал, говоря, что в кухне никогда не делали ремонт, однако, когда сняли фрагмент полового покрытия под ним увидели краску разного цвета.

Малахов же уверял, что кричал и демонстрировал испуг, поскольку понял, что будут разбирать пол, а в этом нет никакой необходимости.

Сейчас решением суда государство должно возместить нанесенный владелицам дома ущерб.

В убийстве Темкина подозревали и бывшего боксера Евгения Кузина, он провел полгода под арестом, пенсионер системы внутренних дел Хенрикас Маргянис был арестован на 45 дней. Однако в обоих случаях подозрения были сняты.