Прокуратура: Гражулис добивался благоприятных решений для Judex и в Литве, и в РФ

Член Сейма Литвы Пятрас Гражулис долго и систематически злоупотреблял своим статусом, чтобы не был запрещен экспорт замороженной продукции компании Judex в Россию. Этой деятельностью он занимался и в Литве, и в России, утверждает генпрокурор.

"Данные, собранные в досудебном расследовании, позволяют обоснованно предполагать, что Пятрас Гражулис, во время работы членом Сейма, будучи государственным политиком и стремясь к материальной выгоде, без признаков взяточничества, в период не позднее чем с 18 мая 2015 года до 13 февраля 2017 года злоупотреблял служебным положением депутата, по этой причине государство понесло большой ущерб", – заявил во вторник в Сейме генпрокурор Эвалдас Пашилис.

Он сообщил, что члену Сейма хотят предъявить обвинения в злоупотреблении с целью материальной или прочей личной выгодны, без признаков взяточничества.

В 2016 году П. Гражулис отказался давать показания в качестве спецсвидетеля, поэтому генеральный прокурор утверждает, что вынужден просить Сейм разрешить привлечь парламентария к уголовной ответственности, арестовать его или иным образом ограничить его свободу.

"(...) Своим поведением он показал, что над ним не действуют законы, и он, лицо, занимающее высокую должность, даже без правовых оснований, может указывать не подчиненным ему лицам", – говорится в обращении генпрокурора.

В 2015 году в замороженной продукции Judex, экспортируемой в Россию, российские должностные лица обнаружили бактерии листериоза.

По данным правоохраны, член сейма помог Judex решить проблемы, связанные с запретом на экспорт: не раз звонил литовским и российским должностным лицам, призывал дать взятки, просил нарушить действующий порядок.

По словам прокурора, помогая решать проблемы компании Judex и выявленные службами нарушения, П. Гражулис стремился и получал материальную выгоду: несколько лет безвозмездно пользовался дорогим автомобилем Lexus, принадлежащим Judex, карточками горючего этой компании, покупаемыми компанией авиабилетами. Также член Сейма просил и получал деньги от Judex.

Листериоз особо опасен для беременных, новорожденных и пожилых людей с ослабленным иммунитетом. В Литве в среднем в год регистрируются 5-8 случаев листериоза.