В Литве осенью откроется новый банк European Merchant Bank

В декабре 2018 г. European Merchant Bank получил специализированную лицензию Европейского центробанка, а с 1 июня он стал членом Литовской банковской ассоциации. В Литве этот банк осенью 2019 года намерен начать предоставление банковских услуг.

В пресс-релизе сказано, что сначала этот банк начнет предоставлять услуги юридическим лицам, а с 2020 г. услугами European Merchant Bank смогут пользоваться и физические лица.

"Услуги мы начнем предоставлять с осени. Бизнес-клиентам мы будем предоставлять платежные услуги, кредиты и услугу по вкладам", – сказал глава администрации European Merchant Bank Миндаугас Кигуолис.

Банк начнет работу в Литве, когда начнет действовать обновленная база данных рискованных кредитов. Данные из этой базы будут поступать в систему Европейского центробанка, где накапливается информация о кредитах юридических лиц в еврозоне.

По словам Кигуолиса, приоритет European Merchant Bank – малый и средний бизнес.

"Мы анализируем ситуацию в Литве и видим, что здесь не хватает возможностей финансирования малого и среднего бизнеса, компании сталкиваются с неблагоприятными условиями выдачи кредитов. Поэтому мы и решили сконцентрироваться на этих бизнес-сегментах, наша цель – дать возможность для роста малого и среднего бизнеса, а в будущем – и предприимчивых людей", – сказал Кигуолис. 100% акций European Merchant Bank принадлежат предпринимателю, гражданину Норвегии Озану Озерку.

Специализированный банк может предоставлять основные банковские услуги – брать вклады, давать деньги в кредит, заниматься переводом средств и предоставлять другие банковские услуги, за исключением инвестиционных.