Жители Литвы раскупают кондиционеры и вентиляторы

В Литве стоит изнуряющая жара. На завтра-послезавтра синоптики прогнозируют жару до 35 градусов. Жители скупают в магазинах все, что помогает бороться с жарой - растут продажи кондиционеров и вентиляторов.

Торговцы сказали DELFI, что в некоторых магазинах определенных моделей кондиционеров и вентиляторов не осталось – прилавки словно выметены. Сейчас работы прибавилось и у компаний, которые монтируют кондиционеры.

Представитель магазина электронной торговли Pigu.lt Раймонда Страздаускайте сказала, что продажи кондиционеров выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

"Надо заметить, что жители вынесли урок и не ждали, когда придет жара, многие готовились к лету заранее. Спрос на кондиционеры вырос еще раньше, чем в прошлом году", – сказала она.

О росте продаж говорят и представители Topo grupė и Kesko Senukai.

"За первые 9 дней июня, по сравнению с тем же периодом прошлого года, выросли продажи мобильных кондиционеров – их за это время купили в 2,5 раза больше", – ответили представители Kesko Senukai.

"Продажи растут во всех городах, но, конечно, в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде продажи выше. В крупных городах жители думают о долгосрочных инвестициях. Здесь жители выбирают стационарные кондиционеры, заказывают их монтаж. В Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде покупатели выбирают дорогие, многофункциональные кондиционеры (Daikin, Mitsubishi)", – сказала представитель Topo grupė Раймонда Гудайте.

Страздаускайте сказала, что самые популярные кондиционеры почти все раскуплены.

"Сейчас самые популярные кондиционеры - кондиционеры класса A. Клиенты предпочитают известные бренды, например, Electrolux. Их в продаже осталось немного. (...) Растет и популярность немецких Trotec", – сказала представитель Pigu.lt.

"Что касается самых популярных моделей, то мы продаем больше всего мобильных кондиционеров, которые стоят от 250 до 350 евро", – сказала Страздаускайте.

"В этом году популярностью пользуются и подвесные кондиционеры. В Вильнюсе и Каунасе мы можем подключить их в течение 3 рабочих дней. Продажи кондиционеров с услугой монтажа увеличились в 5 раз, а по сравнению с 2017 г. - в 10 раз.

У нас в ассортименте есть кондиционеры по цене от 299 евро (модели с базовыми функциями) до Daikin и Mitsubishi по 2000 евро. Самые популярные среди покупателей – кондиционеры от 500 евро", – сказала представитель Topo grupė.

Популярна также услуга аренды мобильных кондиционеров. Их можно взять в аренду и на 1 час (за 2,90 евро) и на день (10-20 евро). Чем больше срок, тем ниже стоимость аренды.

Но не все жители покупают кондиционеры. Некоторые покупают вентиляторы. Их продажи также растут.

"Самые популярные модели стоят около 20 евро", – сказала представитель Pigu.lt Страздаускайте.

Представитель Topo grupė Гудайте отметила, что продажи вентиляторов очень велики.

"Клиенты большое внимание уделяют дополнительным функциям и дизайну вентилятора. Цены на эти товары колеблются от 15 до 450 евро (это вентиляторы с функцией очищения воздуха", - сказала она.

Kesko Senukai отмечает, что за первые 9 дней в июне продано в 3,2 раза больше вентиляторов, чем за тот же период прошлого года.