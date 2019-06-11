Последнее годовое сообщение президента Литвы Дали Грибаускайте: 5 важнейших акцентов

Во вторник Даля Грибаускайте, завершающая работу на посту президента Литвы, выступила с последним, десятым годовым сообщением.

BNS представляет важнейшие его акценты.

1. Предупреждение по поводу диалога с врагами.

Д. Грибаускайте акцентировала ценностную внешнюю политику и предупредила о том, что не следует сотрудничать с враждебными государствами. "Незрелые политические решения и заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать ползающими угрозами, которые превратят нас в заложников, когда придется выбирать между плохим и очень опасным", – сказала президент. Она не упоминала ни конкретных враждебных государств, ни конкретных заявлений, но это можно расценивать как предупреждение избранному президенту Гитанасу Науседе и премьеру Саулюсу Сквернялису о рисках, которые могут возникнуть в связи с более тесным диалогом с Россией и Беларусью.

2. Критика правящих по причине "политики запретов".

Д. Грибаускайте предупредила, что со свободным обществом не согласуются "боярские плети и указания, что есть, когда пить, где лечиться, и с чем встречаться". Она также сказала, что усматривает желание правящих "контролировать СМИ, правоохрану, и все независимые ведомства", политизировать национального теле-радиотранслятора LRT и заявила, что в парламенте слишком много "распрей и политического хамства". Президент не упоминала фамилий, но несомненно критика была направлена на инициативы правящих "аграриев".

3. Послание Гитанасу Науседе.

Д. Грибаускайте косвенно предупредила своего преемника Гитанаса Науседу о том, что некоторые политики могут надеяться, что он будет молчаливым и все одобряющим. "Хотя мечта некоторых политиков – молчащий и со всем согласный, не мешающий президент, люди хотят, руководителя, защищающего их интересы, конституционные и человеческие ценности", – отметила в годовом сообщении в сейме президент. По ее словам, президентские выборы, выборы в Европарламент показали, что люди научились "думать своей головой, наш выбор все меньше определяет олигархическое влияние или дешевые популистские обещания".

4. Западная правовая система.

Президент заявила, что Литве удалось создать "по-настоящему западную правовую систему". Она отметила, что новые поколения судей и прокуроров уже избавляются не только от кланового ярма, но и от зависимости от политиков и старых коррупционных привычек. Она не упоминала напрямую потрясший в этом году судебную систему страны скандал со взяточничеством, но заявила, что "правоохранительные органы наконец избавились от страхов кому-то не угодить, избавились от телефонного права, перестали прикрывать своих". Она также похвалили Конституционный Суд, назвав его "последней инстанцией, останавливающей политическое самоуправство".

5. Малое внимание социальной защите, образованию и здравоохранению.

В годовом сообщении президента не было конкретных предложений по решению проблем социального отчуждения, улучшения ситуации в сферах просвещения и здравоохранения, не были упомянуты миграционные вызовы. Президент лишь призвала как можно скорее завершить реформу образования, критиковала правящих за "бесконечные эксперименты с ваучерами, пенсионными ступенями, моделями образования, мутациями больниц и зеркальными министерствами". Она также представила результаты своей кампании социальной безопасности "За безопасную Литву".