Новый калькулятор поможет узнать, стоит ли возвращать накопленные деньги в "Содру"

Принять решение, стоит ли откладывать деньги в пенсионных фондах второй ступени или вернуться в "Содру" - непросто. Помочь в этом могут разработанные калькуляторы. Один из них показывает 4 сценария, а недавно разработанный калькулятор ответит на вопрос стоит ли откладывать деньги в пенсионных фондах второй ступени или лучше вернуться в "Содру"?

Литовское сообщество актуариев разработали калькулятор, который поможет определиться, стоит ли оставаться в пенсионном фонде или лучше вернуться с накопленными деньгами в "Содру". Этот калькулятор рекомендует использовать и Фонд социального страхования.

Этот калькулятор актуален для женщин старше 40 лет и мужчин старше 50 лет, однако использовать его могут все желающие.

"Стоит ли вернуться с накопленными средствами в "Содру"?" Калькулятор вы найдете здесь.

Литовское сообщество актуариев на своем сайте обращает внимание на то, что надо выбирать из двух сценариев. Первый - вернуть накопленную сумму в "Содру", а потом начать копить в фонде второй ступени заново. Второй - оставить деньги в пенсионном фонде и получить уменьшенную содровскую пенсию и пенсию из накопленных в фондах средств.

"Этот калькулятор поможет определиться, что делать с накопленными средствами, и какой вариант выбрать. Калькулятор оценивает индивидуальные данные и дает вывод относительно самого рационального решения", – сказано на сайте.

Пресс-секретарь "Содры" Саулюс Ярмалис сказал DELFI, что этот калькулятор, как и калькулятор на сайте "Содры", опирается на схожие предпосылки и данные, только он не делает прогнозы, а отвечает на конкретный вопрос.