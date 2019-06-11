Палангский бассейн утер нос лучшим вильнюсским СПА: таких цен нигде не найти

До сих пор в Паланге не было городского бассейна, поэтому открывшемуся бассейну рады и отдыхающие и сами горожане. Первое, что видят отдыхающие, приезжая на курорт - современное здание с большой стоянкой для машин, оно хорошо заметно.

Приятно удивил новый бассейн и изнутри. Во-первых, когда пришло время платить за услуги: двухчасовое посещение бассейна для семьи с двумя детьми стоит немало – 46 евро. Однако дешевле не найти – в других местах такое же время для одного взрослого стоит 16 евро, а для ребенка – 8 евро.

В рабочие дни взрослый может посетить палангский бассейн за 10 евро, в выходные - за 11 евро. Дети до 4 лет могут посещать бассейн бесплатно. Детям старшего возраста поход в бассейн обойдется в 5 евро. Кроме того, для членов семьи, даже для дедушек и бабушек делают 20% скидку. Значит семья с двумя детьми может посетить бассейн за 16 евро.

Жители города платят за бассейн еще меньше. Кроме того, можно купить абонемент и сэкономить – месячный абонемент на посещение бассейна в рабочие дни стоит 50 евро, во все дни недели – 60 евро.

Директор Палангского бассейна Донатас Алиёшюс сказал, что в сезон цены не поднимутся: "Мы рады, что в Паланге появился городской бассейн, поскольку часто доводилось слышать, что на курорте хорошо, если погода хорошая, а в плохую - нечем заняться".

Он порадовался и тому, что в бассейне палангские школьники могут бесплатно учиться плавать. Школьники бесплатно уже посетили бассейн 2500 раз. Одновременно в бассейне могут находиться 250 человек, однако пока в рабочие дни их бывает не больше нескольких десятков.

Бассейн разделен на две зоны – 25-метровый бассейн с дорожками для тех, кто занимается спортом, и СПА для желающих расслабиться – там есть огромный бассейн с течениями, джакузи, детский бассейн, три просторные бани и лежаки.

В бассейне работает много персонала, который следит за порядком. Они строго призывают к дисциплине шалунов, прыгающих в бассейн в неположенных местах.