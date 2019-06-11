Руководство Литовской полиции будет совершенствовать свой английский в Великобритании

Департамент полиции Литвы планирует купить услуги по изучению английского языка за границей – в Великобритании. По данным полиции, на эти курсы отправится руководство территориальных комиссариатов, сообщает портал 15min.

В условиях закупок сказано, что на курсы отправятся 6 руководителей из системы полиции. "Город неважен, но это должен быть город, а не село, в котором нет людей. Цель - улучшение навыков разговорного английского и в повседневности, не только во время занятий", – сказано в условиях закупки.

Стоимость закупки не должна превышать 10 000 евро. Курсы будут длиться две недели, а услуги должны быть предоставлены до 30 ноября 2019 года. Это должны быть интенсивные курсы, не меньше 30 академических часов в неделю.

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"Ни генкомиссар, ни руководство Департамента полиции на эти курсы не поедет", – сказал пресс-секретарь департамента Рамунас Матонис.

Ранее СМИ сообщали, что в последние месяцы генкомиссар литовской полиции Линас Пярнавас ежедневно по 6 часов учил английский в Литве.