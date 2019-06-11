Латвийский министр: по ветке в Реньге могли бы ездить пассажирские поезда

В понедельник в Мажейкяй министры транспорта Литвы, Латвии и Польши осмотрели восстанавливаемую железнодорожную ветку из Мажейкяй в Реньге (Латвия), которую разобрали десять лет назад. По словам латвийского министра Талиса Линкайтса, также были начаты дискуссии о том, когда в этом направлении смогут начаться пассажирские перевозки.

"Прокладка этой железнодорожной линии поможет перенести грузы с автодорог на железную дорогу. Я верю, что эта линия поможет лучше соединить наших людей. Сегодня мы уже начали дискуссии с ЛЖД по поводу того, что по этой линии должны начать ходить пассажирские поезда", – сказал журналистам Т. Линкайтс.

По словам литовского министра коммуникаций и транспорта Рокаса Масюлиса, закрытие ветки в Реньге нанесло большой ущерб отношениям Литвы, Латвии и Польши. Он отметил, что восстановление железнодорожной линии символизирует и восстановление отношений стран.

"Этот короткий участок железной дороги нанес столько ущерба отношениями наших государств. Его восстановление символизирует и восстановление отношений, и дальнейшую экономическую перспективу наших государств", – сказал журналистам Р. Масюлис.

"Это еще раз доказывает, что Литва выполняет свои обязательства, не только эти, но и прочие обязательства", подчеркнул он.

Польский министр инфраструктуры Анджей Адамчик также акцентировал важность этой ж/д ветки.

"Кажется, что по протяженности эта железная дорога не так уж и важна, но по тому, сколько она дает нашим экономкам, нашему развитию, это очень много", – сказал А. Адамчик.

Восстановить участок путей в Реньге компания ЛЖД обязалась перед Еврокомиссией, которая оштрафовала компанию почти на 28 млн евро.

Работы начались на прошлой неделе их ведет, контролируемое эстонской группой ж/д услуг Skinest Rail - предприятие по строительству и ремонту железных дорог Vitras-S. Участок планируется восстановить до конца этого года.

По этому 19-километровому участку возила свою продукцию в Латвию до 2008 года литовская нефтеперерабатывающая компания Orlen Lietuva. Пассажирские поезда из Мажейкяй в Ригу ездили до 1997 года, а в Лиепаю – до 1993–1994 года.