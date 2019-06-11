Lietuvos energija ищет подрядчика на парк ветряных установок в Мажейкяйском районе

Находящийся в госуправлении литовский энергетический холдинг Lietuvos energija, который в конце прошлого года за не разглашаемую сумму приобрел в Мажейкяйском районе компанию VVP Investment, занимающуюся развитием проекта парка 20 ветряных установок мощностью 60 мегаватт, ищет компанию, которая бы построила этот парк и осуществляла надзор за ним.

На центральном портале публичных закупок Литвы (CVPP) компания объявила конкурс поставки, строительства и работ надзора проекта в Мажейкяй. Заявки потенциальных участников принимаются до 8 июля.

По словам представителя Lietuvos energija по связям с общественностью Артураса Кетлярюса, реализация этого проекта соответствует целям группы, поставленным в стратегии LE 2030.

"Новый парк ветряных установок должен принять участие в аукционах механизма поощрения возобновляемых энергоресурсов. Таким образом, мы готовимся к этому процессу и ищем подрядчиков, которые бы выдвинули наиболее конкурентоспособное предложение по строительству парка и надзору за ним", – сказал BNS А. Кетлярсюс.

По его словам, планируется, что конкурс завершится в 2020 году, в этом же году планируется начать строительство и ветряного парка. Договор с победителем конкурса намечается подписать на 18 лет.

В последнее время Lietuvos energija приобрела компанию Eurakras, владеющую в Литве парком ветрогенераторов, а также эстонскую Tuuleenergia. Первая владеет парком мощностью в 24 мегаватт в Юрбарском районе, а Tuuleenergia – парков ветроустановок в 18,3 мегаватт в Эстонии. В прошлом году группа также приобрела действующие в Литве парки ветрогенераторов: Vejo gusis и Vejo vatas, общей мощностью в 34 мегватта.

В мае было заявлено, что Lietuvos energija приобретает у испанской компании IGE, контролируемой фондом инвестиций по воздействию на окружающую среду SI Capital, польское предприятие Pomerania Invall, занимающееся развитием парка ветрогенераторов. Планируемая мощность этого парка составил 94 мегаватта. Работы по строительству должны начаться во втором квартале этого года, а деятельность – в 2021 году.

В ноябре прошлого года Lietuvos energija сообщила, что намерена приобрести проект парка ветроустановок мощностью около 50 мегаватт у польской компании по развитию парков солнечных и ветряных генераторов Wento, однако эта сделка пока не завершена.

У Lietuvos energija есть цель до 2020 года получить в управление в Польше и странах Балтии 400 мегаватт мощностей по выработке "зеленой энергии". Планируется, что инвестиции группы в течение 12 лет составят 6 млрд евро. Основная часть этих средств будет направлена в "зеленый" и смарт-сектора энергетики.