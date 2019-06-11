Секретное место в Вильнюсе: более низких цен нигде не найдете

Если ранним утром судьба занесет вас в вильнюсский промышленный район Киртимай и вы, петляя по плохой дороге между ямами и тягачами, доедете до одного неприметного здания, то вас ждет сюрприз. Ранним утром там уже стоит группа людей и вереница машин.

Среди людей будут и те, кого вы часто видите на рынках, и персонажи из кулинарных телепередач. Ранним утром здесь на оптовых складах покупают овощи и фрукты как для магазинов, так и для ресторанов. К 7 часам здесь уже тишина. В Киртимай это не единственное такое место, где овощи и фрукты можно купить намного дешевле, чем в магазинах.

Здесь продают как импортный, так и местный фермерский товар.

Если приехать сюда позже, то можно уже ничего не найти - все распродано. Кстати, не всегда можно купить и то, что хочешь. Например, журналист DELFI в понедельник утром не нашел клубники.

В понедельник утром красный и зеленый сладкий перец стоил 2,4 евро/кг, короткоплодные огурцы 1,3 евро/кг, длинноплодные 0,9-1,4 евро/кг, малиновые помидоры 2,2 евро/кг, литовский салат в горшочке 0,8 евро/шт, авокадо по 50 центов за шт, чеснок 2,2 евро/кг, яблоки и груши по 30 цт/кг.

Обычные помидоры стоят 50 цт за кг. В такую же цену и дыни с мандаринами.

Шампиньоны 2,19 евро/кг, киви 1,75 евро/кг, финики 12 евро/кг, лаймы 3,3 евро/кг, персики 2,4 евро/кг. Зеленая цуккини 1,65 евро/кг, тыква 1,6 евро/кг, баклажаны 1,5 евро/кг.

Салат Айсберг 1,2, римский салат 3,5 евро, пекинская капуста 1,5 евро.

"Наши клиенты - крупные ТЦ, рыночные торговцы, рестораны. Однако могут у нас покупать и обычные люди", – сказал Нериюс Пранцкус, представитель компании Litbanа.

Правда, руководство ТЦ в очереди не стоит. Им все доставляют в магазины.

Пранцкус рассказал и о том, как меняются цены с оптовых на розничные, например, спаржа на базе стоит 1,25 евро за 250 г, а в магазине - 4 евро. Но иногда в ТЦ цены бывают ниже оптовых. Например, 1,5 недели назад в магазинах Maximа 250 г спаржи стоили 99 центов.

Один из основных товаров – банан.

"Это настоящий король фруктов. Только перед Рождеством на первом месте мандарины, а в жару - персики и арбузы, однако в другое время на первом месте остается именно он", – сказал Пранцкус.

Товары сюда привозят из Польши, Нидерландов и Испании.

"У нас в две смены работают 90 человек. У нас есть цех расфасовки, мы фасуем товары по заказу. Например, рестораны покупают сравнительно немного, но там большое разнообразие. Другая специфика этого клиента – им нужны особые фрукты и овощи, которые мы привозим в небольшом количестве. Поэтому ассортимент - 300 товаров", – сказал Пранцкус.

Он привел в пример мини овощи: репа, морковь (и обычная и цветная), сельдерей, свекла, кукуруза, цуккини. Они почти в два раза дешевле обычных. Например, килограмм мини лука-порея стоит 3 евро (обычного 2 евро). Популярные товары здесь – стручковый горох, красная смородина (125 гр 3 евро). В этом сегменте почти нет литовских товаров.

Еще одна специфика ресторанов – им нужна уже очищенная продукция.

Прогнозы в связи с литовским урожаем пока не радуют торговцев.

Пранцкус сказал, что, согласно прогнозам, осенью подорожают яблоки, поскольку из-за заморозков в Польше будет плохой урожай. В этом году были дорогие овощи – картошка, лук, капуста. Похожей ситуация будет и в этом году, поэтому прогнозируют, что литовская продукция будет дорогой.