В Вильнюсе у посольства России прошел пикет в поддержку Ивана Голунова

В сквере Бориса Немцова напротив посольства РФ в Литве прошла акция с требованием остановить преследование российского журналиста Ивана Голунова. Участниками стали российские политики и обычные граждане, некоторые из которых покинули Россию по политическим мотивам.

Большинство из них в эти выходные прибыли на Форум Свободной России, проходивший в Тракай и собравший известных представителей российской оппозиции.

"Мы не могли оставаться в стороне от этого вопиющего безобразия, – рассказала участница пикета, эколог и правозащитник Евгения Чирикова, ныне живущая в Эстонии. – Подбросили наркотики журналисту, Ивану Голунову, который очень активно разоблачал безобразия бандитов".

"Вменяют человеку тяжелую статью, по наркотикам. За нее дают срок, почти как за убийство. То есть действуют, чтобы посадить журналиста наверняка, – сказала DELFI участница акции, член Русского Европейского Движения Ирина Калмыкова. – Подобная пресса в целом мешает путинской России, рассказывает миру о ситуации в стране, и акция с задержанием Голунова, конечно, демонстративная и показательная".

Участники пикета скандировали требования об освобождении, держали в руках плакаты "Свободу Ивану Голунову!", "Нет преследованию журналистов!", "Оборотней в погонах под суд!". Сотрудники российского посольства проигнорировали акцию.

Напомним, сотрудника издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. На улице, при досмотре, у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом. Голунов сказал, что пакет ему не принадлежит. Экспертиза показала, что в пакете из рюкзака находилось 3,56 грамма мефедрона. Еще один пакет и весы, согласно официальной версии, нашли при обыске в квартире Голунова. Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК). Российская полиция предоставила фотографии, якобы сделанные в квартире Голунова. Однако выяснилось, что большинство из этих фото сделаны в другом месте.

Иван Голунов известен журналистскими расследованиями в отношении представителей власти и церкви.