Большинство из них в эти выходные прибыли на Форум Свободной России, проходивший в Тракай и собравший известных представителей российской оппозиции.

"Мы не могли оставаться в стороне от этого вопиющего безобразия, – рассказала участница пикета, эколог и правозащитник Евгения Чирикова, ныне живущая в Эстонии. – Подбросили наркотики журналисту, Ивану Голунову, который очень активно разоблачал безобразия бандитов".

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"Вменяют человеку тяжелую статью, по наркотикам. За нее дают срок, почти как за убийство. То есть действуют, чтобы посадить журналиста наверняка, – сказала DELFI участница акции, член Русского Европейского Движения Ирина Калмыкова. – Подобная пресса в целом мешает путинской России, рассказывает миру о ситуации в стране, и акция с задержанием Голунова, конечно, демонстративная и показательная".

Участники пикета скандировали требования об освобождении, держали в руках плакаты "Свободу Ивану Голунову!", "Нет преследованию журналистов!", "Оборотней в погонах под суд!". Сотрудники российского посольства проигнорировали акцию.

Напомним, сотрудника издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. На улице, при досмотре, у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом. Голунов сказал, что пакет ему не принадлежит. Экспертиза показала, что в пакете из рюкзака находилось 3,56 грамма мефедрона. Еще один пакет и весы, согласно официальной версии, нашли при обыске в квартире Голунова. Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК). Российская полиция предоставила фотографии, якобы сделанные в квартире Голунова. Однако выяснилось, что большинство из этих фото сделаны в другом месте.

Иван Голунов известен журналистскими расследованиями в отношении представителей власти и церкви.