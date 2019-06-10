Водителю, которая на BMW выпала с многоэтажной стоянки, назначен штраф

В апреле в Вильнюсе на многоэтажной стоянке у ТЦ Europa произошло ДТП - водитель BMW X6 вместе с автомобилем выпала на дорогу. После ДТП водитель больше месяца лечилась и приходила в себя. После окончания лечения ее опросил следователь и назначил штраф.

Заведующая отдела коммуникации ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала DELFI, что женщине назначен штраф в соответствии с 8 ч. 417 ст. Кодекса об административной ответственности.

Штраф составляет 10-12 евро. Однако Самороковская сказала, что женщине назначили штраф в размере 5 евро. Поскольку его уменьшают либо если человек совершил правонарушение в первый раз, либо сознался в содеянном.

DELFI напоминает, что 25 апреля сообщалось, что с 5-го этажа стоянки у ТЦ Europa, проломив защитные ограждения, на дорогу упал BMW X6, которым управляла женщина (1976 г.р.). Автомобиль упал на крышу, женщина получила многочисленные травмы и попала в больницу.