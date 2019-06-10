Глава МИД призывает решать кризис в Молдавии путем мирного диалога

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает решать политический кризис в Молдавии путем мирного диалога.

В понедельник Л. Ликнявичюс обсудил сложившуюся ситуацию с премьером Майей Санду, утвержденной в субботу парламентом, сообщил литовский МИД.

Как говорится в сообщении, собеседница заверила министра, в том, что новая коалиция взяла твердое обязательство вести страну в европейском направлении и осуществлять реформы, реализуя договор об ассоциативном членстве с Евросоюзом.

Л. Линкявичюс, в свою очередь, сказал, что выраженная на парламентских выборах воля граждан Молдавии должна уважаться и выполняться с соблюдением принципов демократии и верховенства права.

"Мы призываем политические партии не повышать напряжение и найти выход из конституционного кризиса путем диалога и мирного решения", – цитируются слова министра в сообщении.

Л. Линкявичюс акцентировал, что Литва внимательно следить за ситуацией.

"Мы последовательно поддерживаем евроинтеграционный настрой Молдавии, о дальнейшем пути страны будем решать по реальным делам и реформам. Будущее Молдавии, ассоциированной страны, заботит Литву", – добавил министр.

В сообщении говорится, что во время беседы Л. Линкявичюса информировали о планах изменения системы выборов со смешанной на пропорциональную, на основании рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы.

М. Санду также опровергла сомнения по поводу разрешения Приднестровского конфликта, подчеркнув, что возглавляемое ею правительство никогда не согласится с федерализацией Молдавии.

В воскресенье в Молдавии осложнился политический кризис, когда вновь избранный президент распустил парламент и объявил выборов после длившихся несколько месяцев споров пророссийски и проевропейски настроенных парламентариев.

После весенних выборов в Молдавии ни одна из партий не получила явного большинства и парламентариям не удалось сформировать правительство, которое бы могло работать. В субботу парламент утвердил новый Кабминет министров, которое основывается на беспрецедентном альянсе проросийских и проевропейских сил.

Правительство было сформировано невзирая на пятничное решение Конституционного суда о том, что должны быть проведены новые выборы.

В воскресенье утром Конституционный суд временно отстранил от обязанностей президента Игоря Додона и поручил занимающему должность премьера Павелу Филипу занять пост главы государства. П. Филип в воскресенье подписал декрет, которым распустил парламент и объявил досрочные выборы.