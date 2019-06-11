От не принятого закона до Конституционного суда: национальные меньшинства или национальные общины Литвы?

Литовские эксперты и общественные деятели, представители национальных общин приняли участие в организованной порталом DELFI дискуссии "Национальные меньшинства или национальные общины: "Как корабль назовешь...?"

Согласно официальной статистике, около 14 процентов жителей Литвы составляют национальные меньшинства - это представители свыше 100 национальностей. Между тем в Конституции Литвы речь идет о национальных общинах. Если разница между этими понятиями? Кого считать в Литве меньшинством, а кого представителем общины? Почему в последнее время эти понятия противопоставляются друг другу?

Есть ли разница в терминах?

— В конвенции нет определения тому, кого считать меньшинством, утверждает юрист Европейского фонда прав человека Эвелина Добровольска. - Литва решает, кого и как назвать, но разницы нет. Каждое государство решает, кого считать меньшинством. Если посмотреть на законы, которые у нас есть, решения судов, то мы имеем дело с меньшинствами.

Директор Центра изучения культурных коммуникаций Григорий Поташенко

добавляет, что называть можно по-разному, но важно понимать, что подразумевается под тем или иным термином.

— Мы употребляем слово "меньшинство": национальное меньшинство, этническое меньшинство, хотя в науке это разные термины. Для удобства мы употребляем одно слово. Разнообразие существует в Конституции: национальные общины и национальные меньшинства. Другой пласт проблемы — отдельные национальные меньшинства и общины склонны называть себя общиной. Можно называть и так, и так. Самое главное — мы должны понимать, что подразумевает это слово.

Высказывая свое мнение, председатель Союза татарских общин Литвы Адас Якубаускас отмечает необходимость пересмотра понятий.

— Важно, чтобы Литва в новом законе пересмотрела, кто является национальным меньшинством и общиной, потому что существует путаница и неразбериха в этих терминах. Литва должны определиться со статусом национального меньшинства. Я считаю, что только исторические меньшинства Литвы, которые живут здесь очень долго, могут претендовать на статус национальных меньшинств. Говоря об остальных, то Литва должна решить, как их назвать, определить, какие права и обязанности они имеют.

Эксперт по этнополитике Имантас Мелянас определил, что "проблема не в терминах, а в том, что мы под ними подразумеваем".

— Иногда те самые слова в зависимости от ситуации и интересов тех, кто их формулирует, приобретают разный смысл. Если мы говорим осознанно о будущем законе о национальных меньшинствах, который бы я назвал законом об основах национальной политики (поскольку речь идет не только о национальных меньшинствах, но и о представителях этнического большинства). Перед тем, как перейти к формулировке параграфов этого будущего закона, стоит четко оговорить, что мы подразумеваем под этими словами. В зависимости от контекста, это могут быть очень разные вещи. Чтобы не было разночтений, лучше употреблять словосочетание "национальное меньшинство", поскольку "национальная община" может обозначать и правительственную организацию.

Своим мнением также поделился Виталий Каракорский, журналист и бывший председатель Совета нацобщин Литвы.

— Меньшинства могут вызывать нежелательные ассоциации, видимо с представителями нетрадиционной ориентации. Хотя, это абсолютно нормальный политический термин. Национальное меньшинство — понятие не только этническое, но и политическое. Далеко не все этнические группы могут претендовать на статус национального меньшинства. Мы много говорим о том, что нужен закон о национальных меньшинствах, но не говорим о том, что нужен закон и о национальных общинах, хотя сама Конституция дает понять, что необходимо развитие этих понятий в юридическом смысле, законодательно.

Эксперты говорили о критериях, по принципу которых можно было бы отнести людей к той или иной группе. Речь шла об исторических, качественных (вносящих некий вклад в строительство общего государства) и количественных мерках.

— Суд ничего не скажет, пока мы не имеем закона, в котором видно, о каких правах мы говорим, - напоминает госпожа Добровольска. - Когда мы не знаем, что мы разрешаем для общин и меньшинств, суд ничего не решит. Законы меняются, это обычное дело. Но сейчас другая проблема: пока мы не знаем термина общины или меньшинства, мы не можем принять закон. То есть, сейчас мы имеем конвенцию, которая действует без срока.

Доводилось также слышать комментарии некоторых правых политиков, которые, отталкиваясь от термина в Конституции, говорят, что есть национальные общины, а национальных меньшинств нет. Соответственно, конвенция на на тех, кто не является национальным меньшинством не распространяется.

— Должен быть комментарий Конституционного суда. Когда касается определения национального меньшинства, можно говорить об определенных критериях, среди которых — продолжительность жизни меньшинства в стране. Нет правильного и нет неправильного варианта, - утверждает Григорий Поташенко.

— В Литве, к сожалению, действующий закон ассоциаций ставит на одну планку общину и какое-то общество по защите собачек, пчелок и так далее, - заверил Адас Якубаускас. - Этого не должно быть , поскольку для нас важно выживание и сохранение нашей культуры, поэтому закон об ассоциациях не совсем правильно применим к национальным меньшинствам.

При упоминании финансирования нацменьшинств, Имантас Мелянас заключил, что оно "должно предоставляться не определенным этническим группам, не конкретным организациям этническим группам, а только тем, кто представит какие-либо проекты, значимые для дальнейшего будущего нашего государства".

— Это, разумеется, должны решать компетентные эксперты. Исходя только из этого, государство должно выделять или не выделять средства. Национальные меньшинства — это граждане Литвы, не титульные организации, скажем так.

Может, зря изобретаем велосипед и достаточно посмотреть на уже существующие модели разных странах в этой сфере?

— Если мы посмотрим на европейский контекст, то во многих странах национальные меньшинства признают, финансируют, они имеют разные права. У нас был хороший закон, который считали лучшим в Восточной и Центральной Европе. Так может вернемся к той хорошей практике многокультурности, будем открыты меньшинствам? Примем закон, пропишем термины, сделаем закон содержательным, введем критерии, - заключает Григорий Поташенко.