INVL Baltic Sea Growth Fund инвестирует до 30 млн евро в картонный бизнес Grigeo

Контролируемый предприятием INVL Asset Management одной из крупнейших в странах Балтии групп по управлению имуществом Invalda INVL инвестиционный фонд частного капитала INVL Baltic Sea Growth Fund инвестирует до 30 млн евро в бизнес по производству картона одной из крупнейших групп бумажной и деревоперерабатывающей промышленности в странах Балтии Grigeo.

Дочернее предприятие INVL Baltic Sea Growth Fund – BSGF Salvus в два этапа приобретет до 49,99% акций контролируемой Grigeo компании Grigeo investiciju valdymas. Завершить сделку намечается после выполнения предусмотренных в договоре условий и получения разрешения Совета по конкуренции (СК,антимонопольной службы), говорится в сообщении Grigeo.

Grigeo investicijų valdymas контролирует принадлежащие группе предприятия по производству картона Grigeo Klaipeda, Grigeo Recycling, латвийское Grigeo Recycling и украинское Mena Pak, а также получит в управление предприятие Grigeo Packaging.

По словам главы Grigeo Гинтаутаса Пангониса, привлечение инвестиций знаменует новый этап развития группы и последовательные шаги по укреплению позиций в Балтийском регионе.

"Мы ощущаем растущую потребность в картоне и изделий из него, поэтому в течение пяти ближайших лет мы планируем втрое увеличить производственные мощности. Намечается инвестировать в новую фабрику производства бумаги из вторичного сырья, общая стоимость которой составит 150 млн евро. Мы надеемся, что инвестиции фонда и опыт команды будут способствовать и росту компании, и закреплению позиций на внешних рынках", – сказал Г. Пангонис для пресс-релиза.

По его словам, строительство новой фабрики намечается финансировать на средства, накопленные предприятиями Grigeo, инвестиций фонда, кредитов, предоставленных финансовыми учреждениями. Новая фабрика по производству картона будет построена в Литве или в одной из стран, где действуют контролируемые Grigeo предприятия. Планируется, что этот проект создаст до 200 новых рабочих мест.

В 2018 выручка картонного бизнеса Grigeo возросла на 7,8% до 72 млн евро.

Другие виды бизнеса группы Grigeo: производство гигиенической бумаги на фабрике Grigeo, а также производство древесноволокнистых плит на Grigeo Baltwood, – с этой сделкой не связаны и будут продолжать свою деятельность. Доходы этих видов бизнеса в 2018 году составили 70,5 млн евро.

Акции Grigeo котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.