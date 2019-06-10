В Вильнюсе из дворов вывозят "бесхозные" автомобили

Стоявшие во дворах многоквартирных домов бесхозные автомобили начали вывозить. 10 июня Вильнюсская мэрия начала осуществление инициативы по освобождению дворов от таких неездящих автомобилей.

заместитель директора администрации Вильнюсской мэрии Адомас Бужинскас рассказал, что в июне вывезут 50 таких автомобилей, однако после появления списка таких машин, зашевелились и их владельцы.

"Мы объявили списки, в них было указано, какие из автомобилей вывезут. Всего мы насчитали 50 автомобилей, однако владельцы 20 из них одумались и вывезли их сами", – сказал Бужинскас.

Представитель мэрии сказал, что эти автомобили перевезут на стоянку, принадлежащую мэрии. После этого начнут искать их хозяев, а если хозяев не найдут - автомобиль утилизируют.

Правда, если хозяин найдется, мэрия оставляет за собой право взыскать с него расходы за эвакуацию авто (около 47 евро).

Представитель мэрии Анджей Диникис призвал вильнюсцев сообщать мэрии о бесхозных и неэксплуатируемых автомобилях, чтобы очистить город и дворы домов.

Сообщить о таких авто можно по эл. почте viesoji.tvarka@vilnius.lt или по номеру (8 5) 219 7948 (указать адрес, марку, цвет, номер автомобиля, время, в течение которого его не эксплуатируют, если есть возможность - прислать фото).