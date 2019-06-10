Министр: занятия в школах в жаркую погоду можно не проводить

В оставшиеся две недели июня занятия в общеобразовательных школах из-за жаркой погоды можно не проводить, сказал министр образования Литвы Альгирдас Монкявичюс.

"На ближайшие две недели прогноз погоды крайне неблагоприятный. Мы видим, что проводить уроки непродуктивно. Однако школы не должны закрывать двери для учеников", - сказал Монкявичюс в понедельник журналистам.

По его словам, школы, в которых из-за жары не будут проводиться уроки, должны обеспечить творческие занятия для школьников до намеченного на 21 июня окончания учебного года.

Министр сказал, что представил школам такие рекомендации с учетом экстремальных погодных условий – сильно жары, а также приняв во внимание мнение родителей, учителей, школьных администраций.