Увиденное на вокзале в Паневежисе потрясло женщину: как будто попала назад в прошлое

Реконструкция Паневежского автовокзала – несомненно самая актуальная тема последних 10 лет в городе. Однако увиденное в помещении вокзала потрясло пожилую женщину больше, чем сам внешний вид здания, пишет Sekundė.

Женщина была потрясена, увидев, в каких условиях работает юноша, убирающий в помещении вокзала. "Я уже 20–30 лет не видела, чтобы так мыли полы", – возмущена Ирена.

Она рассказала, что 7 июня вечером ждала на вокзале гостей из-за границы. По ее словам, к счастью, иностранцы в здание вокзала не заходили.

"Я увидела то, что меня сильно потрясло. Молодой человек, младше 30 лет, мыл пол обычной накрученной на сбитые наподобие щетки две палки тряпкой. Молодой человек работал без перчаток, голыми руками, снимал эту тряпку, полоскал ее в ведре, а потом снова наматывал на каркас и драил пол. Это ужасно, в таком месте на полу наплевано, ходят разные люди, а человек работает без перчаток", – рассказала Ирена.

По ее словам, эта картина ужаснула не только ее. Ей было жалко молодого человека. Когда женщины с ним заговорили, он рассказал им, что ему для работы только это и выдают.

"Это крепостное право, как можно заставлять человека мыть полы на вокзале без перчаток. Пусть этот вокзал и страшный, бог с ним, такие условия труда намного ужаснее", – считает Ирена.

Она сфотографировала увиденное и намерена обратиться не только к руководству вокзала, но ни в муниципалитет. Глава Паневежского автовокзала Арнольдас Гражис сказал, что выясняет обстоятельства. Он уверяет, что работнику выдавали перчатки.

"Уборщики территории вокзала и производственных помещений, работники WC обеспечены рабочей одеждой, перчатками и необходимым инвентарем, необходимым для работы. Поскольку пол в зале ожидания вокзала бетонный, помыть его чем-то кроме намотанной на щетку тряпки, невозможно, другой инвентарь слишком быстро изнашивается. В регламенте не указано, что работники в силу специфики своей работы должны работать только в перчатках", – заметил директор.