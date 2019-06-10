Они вместе с представителями Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) и компании Orlen Lietuva осмотрят участок, на котором на прошлой неделе начались восстановительные работы, после чего обсудят важные для стран вопросы на трехсторонней встрече, сообщило Министерство транспорта.

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Министры Рокас Масюлис, Талис Линкайтс и Анджей Адамчик планируют обсудить результаты выборов Европарламента (ЕП), новую повестку дня Евросоюза, включая вопрос Пакета мобильности, а также реализацию совместных проектов Rail Baltica и Via Baltica.

Визит польского министра инфраструктуры в Литву продолжится и во вторник, он вместе с Р. Масюлисом посетят Клайпедский порт и участок Каунасского железнодорожного узла Каунас - Палямонас, где началось строительство логистического комплекса с европейской ж/д линией Rail Baltica.