Брюссель напомнил Литве о больной теме: если ничто не изменится, грозит деградация

Еврокомиссия (ЕК) призвала Литву принять более эффективные меры для решения вопроса социального неравенства и нищеты. В отчете ЕК сказано, что уровень социального неравенства в Литве один из самых высоких в Евросоюзе. Однако политики лишь разводят руками – якобы несмотря на верные выводы, положение не такое уж и плохое, поскольку ЕК опирается на старые данные.

Между тем профессор Вильнюсского университета экономист Ромас Лазутка представил другие данные. По его словам, в Литве не только существует социальное неравенство, но и растет, а политики ничего не делают, чтобы остановить этот рост.

Как глава Соцмина Линас Кукурайтис, так и заместитель председатель парламентского комитета по социальным вопросам Томас Томилинас уверяют, что политики уже снижают уровень социального неравенства, стали выплачивать "детские" деньги, осуществляют пенсионную реформу. Однако экономист считает такие заявления политиков недальновидными, кроме того, он считает, что упомянутые реформы - не принесут реального результата.

Томилинас сказал DELFI, что проблема социального неравенства существует в Литве в течение длительного времени, а это правительство якобы много сделало и для снижения "тени", и для укрепления социальной политики. В пример он привел введение "детских" денег и пенсионную реформу.

Кроме того, сказал депутат, в своих выводах ЕК опирается на данные 2016 года, которые показывают худшие данные, нежели сейчас.

"У ЕК есть лишь статистика за 2016 г., статистика опаздывает на два года. Проводимые реформы, во-первых, пенсионная, которая создала предпосылки для более быстрого роста пенсий, и создала резервы для дальнейшего роста пенсий.

Что касается семей, то мы сделали беспрецедентный шаг – у всех семей независимо от доходов появилась возможность получать деньги на детей. Раньше в Литве таких денег в течение долгого времени не было. Я думаю, это уменьшило уровень нищеты многодетных семей, но полную статистику мы увидим позже", – сказал политик.

Томилинас убеждал, что статистика улучшится уже к концу срока полномочий этого парламента.

Кукурайтис ответил на вопросы DELFI письменно.

"Это не значит, что упомянутые ЕК проблемы уже неактуальны, но, вероятно, в последнее время они смягчились, поскольку были сделаны шаги для решения проблемы.

Скажем, универсальные "детские" деньги ввели с 2018 г. (30 евро) и с 2019 г. их увеличили на 50 евро на ребенку. С этого года были уменьшены налоги на труд, средняя пенсия по старости в январе 2016 г. составляла 255 евро, а в январе 2019 - уже 344 евро, введены надбавки для получателей самых небольших пенсий", – сказано в ответе Кукурайтиса.

Как еще одно средство борьбы с социальным неравенством Кукурайтис назвал введение минимальных взносов в "Содру".

"Поэтому снизилось число людей, которые получают меньше минимума, а новый Трудовой кодекс позволяет платить минимум только за неквалифицированный труд, поэтому последовательно уменьшается количество работников, получающих минимальную зарплату – в 2018 году таких людей было 2,5% от общего числа работников.

Некоторые решения были приняты недавно, поэтому они не отражены в статистике, которой располагала Еврокомиссия", – сказал министр.

Однако, по мнению профессора Лазутки, никакие значимые реформы для решения проблемы социального неравенства в последнее время не предпринимались. Во-первых, по его словам, пенсионная реформа ориентирована на накопление в фондах второй ступени, поэтому ее результаты можно будет увидеть только через 30-50 лет.

По его мнению, большее значение имеет индексация пенсий. Но этот закон, хоть и вступил в силу недавно, был принят парламентом прошлого созыва.

"Индексация, принятая в рамках пенсионной реформы, это заслуга не этой власти. Этим занималось правительство Буткявичюса летом 2016 г., просто реформа вступила в силу с 1 января 2018 года.

Сейчас благодаря этому решению без дополнительных действий пенсии увеличиваются каждый год в зависимости от изменения зарплат работающего населения", – сказал профессор.

По его словам, заслугой нельзя считать и выплату надбавок пенсионерам, получающим самые небольшие пенсии, поскольку они увеличились всего на 20 евро, что не даст ощутимого результата.

Лазутка отметил, что пенсия в этом году увеличилась на 7,5%, а зарплаты на 9,5%. По его словам, это только доказывает не только существование, но и рост социального неравенства.

"Это значит, что отрыв по-прежнему растет. Доходы пенсионеров невелики, нищета в их среде растет, в группе пенсионеров в нищете живут 36% – сказал профессор, заметив, что среди работающих людей в нищете живут всего 8%. – Зарплаты растут быстрее чем пенсии, это значит, что неравенство растет. Поэтому Томилинас может быть настроен оптимистично, статистика не все отражает,но разница велика и проблемы серьезные, структурные, долговременные, поэтому перемены можно считать косметическими".

Лазутка заметил, что тенденции последних 4 лет доказывают рост социального неравенства. По данным экономиста – в 2014-2017 г. доходы 20% богатых жителей увеличились на 40%, а 20% самых бедных – всего на 17%.

"Отрыв растет. Чтобы в 2018 г. что-то сильно изменилось, например, чтобы самый богатый слой получил меньше, а бедный больше - то такого не будет, не было ничего для этого сделано. Представьте, если зарплаты получающих 3000 евро увеличились на 10%, а получающих минимум - на 6%. Отрыв растет, и ЕК говорит об этом не в первый раз", – сказал профессор.

Он также считает, что "детские" деньги ничего не делают для снижения социального неравенства - эти деньги платят всем: и самым бедным, и тем, кто получает 5000 евро.

Кукурайтис сказал, что эффективному решению вопроса социального неравенства мешает нехватка финансирования.

"В 2019 г. на социальную сферу выделили 12,3% ВВП, средний показатель по ЕС составляет 18,8%. Это и является причиной того, что не хватает средств для решения проблем. Причину нехватки средств может прокомментировать Минфин, но ЕК в рекомендациях указала выход: улучшение выполнения налоговых обязательств (борьба с сокрытием налогов) и расширение налоговой базы.

ЕК предлагает ввести налог на недвижимость для всех и налог на загрязняющие окружающую среду автомобили. Больше об этом может сказать Минфин", – сказано в ответах Кукурайтиса.

Лазутка также согласен с тем, что только налоги могут решить вопрос социального неравенства. Однако он подчеркивает, что надо говорить не о всеобщих налогах, а о налогах для людей и бизнеса с большими доходами.

"Был введен максимальный содровский налог и необлагаемый налогами минимум, поэтому люди с большими доходами остаются в большем выигрыше, чем средний слой", – заметил профессор.

По его словам, люди с небольшими доходами не получили никакой пользы от налоговой реформы, зато значительную пользу ощутили люди с большими доходами – а это увеличивает социальное неравенство. По данным Соцмина, в 2019 г. на социальную сферу Литва выделила 5,7 млрд. евро, это 12,3% от ВВП. В 2018 г. было выделено 5,6 млрд. евро, это составляет 13% от ВВП.

Лазутка сказал, что если в стране будет расти социальное неравенство, а политики ничего не будут делать для решения проблемы, то Литва столкнется с серьезными "социальными болезнями".

"Вся Европа и ЕК признают, что люди плохо чувствуют себя, и общество плохо функционирует в условиях большого социального неравенства. Неважно, что самые бедные не умирают с голода, но при такой разнице наблюдается дезинтеграция в обществе. Интересы и мотивы разных слоев общества слишком отличаются. Одних волнует вопрос, куда поехать отдохнуть или как добавить выходной на Рождество и Пасху, а других - как оплатить кружок ребенку.

При такой разнице общество деградирует. Есть много исследований, которые показывают, что США - богатая страна, но там наблюдается больше психических расстройств, наркотиков, заключенных и прочих нехороших вещей. Ученый отметил, что все это - результат сильного расслоения общества.

"Если сравнивать с Германией, Австрией или Скандинавскими странами, то это не такие богатые страны, поскольку неравенство там меньше, но жизнь там лучше, общество функционирует лучше. В пример чаще всего приводят Финляндию, где показатель счастья самый высокий в мире", – заметил профессор.