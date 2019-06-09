Проживающих в Литве украинских и белорусских пенсионеров предлагают лечить бесплатно

Постоянно проживающих в Литве украинских и белорусских пенсионеров с 2020 года предлагают лечить бесплатно, даже если они никогда не платили здесь налог на обязательное страхование здоровья. Их здоровье будет застраховано за государственный счет, как и у литовских пенсионеров.

В Сейме Литвы прокладывают путь такие поправки к закону о страховании здоровья, подготовленные "крестьянкой" Видой Ачене, – комитет бюджета и финансов на этой неделе их поддержал. Если их примет Сейм, В бюджете понадобится предусмотреть дополнительно 690000 евро.

В Литве сейчас проживают около 2000 украинских и белорусских пенсионеров, указал советник отдела Министерства соцзащиты Казис Рушинскас.

По словам В. Ачене, подготовить поправки ее побудил до сих пор не осуществленный договор Литвы с Украиной и Беларусью, предусматривающий, что украинцы и белорусы пенсионного возраста должны быть застрахованы обязательным страхованием здоровья, если они постоянно проживают в Литве. Сейчас закон о страховании здоровья этого не предусматривает.

Договор Литвы с Беларусью ратифицирован в 1999 году, с Украиной – в 2001 году.

По заявлению избранного в Сейм "агрария" Валюса Ажуоласа, поправки являются очень актуальными. По его словам, в Литву прибывает все больше украинцев.

"Мы привлекли врачей и из Украины, и из Беларуси, и ситуация получается такая, что чаще всего приезжают семьями, привозят родителей пенсионеров, чтобы там их не оставлять, но эти люди здесь повисают", – на заседании комитета говорил В. Ажуолас.

В то же время консерватор Миколас Маяускас считает, что такое условие побудит украинцев и белорусов ехать в Литву на постоянное место жительства, чтобы бесплатно лечиться, поскольку здесь "услуги значительно лучше".

"Особенно людям пожилого возраста, которым эти услуги нужны все чаще, и по сравнению с качеством тех услуг в Беларуси и Литве, может быть большая дополнительная мотивация ехать сюда не застрахованными", – говорил М. Маяускас.

Однако руководитель комитета бюджета и финансов Стасис Якелюнас подчеркнул, Что такой риск "минимален".

"Мне сложно представить, что из-за разницы в страховании здоровья сюда массово начнут ехать жить пенсионеры из других стран. Тогда нашим пенсионерам куда следует ехать?" – рассуждал он.

Руководитель фракции Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Рита Тамошунене усомнилась, что качество услуг медицины в Беларуси хуже.

"Есть медицинский туризм из Литвы в Беларусь. И посмотрите, какие потоки. По услугам реабилитации и онтологии", – указала Р.Тамошунене.

Юристы Сейма поправки критикуют. В выводе департамента права поставлено под сомнение, необходимо ли за государственный счет страховать пенсионеров из другой страны, которые не создавали социально-экономического благополучия Литвы, кроме этого, были бы застрахованы и обеспеченные пенсионеры иностранцы.

Сейчас в Литве застрахованным за государственный счет лицам ежегодно выплачивается по 373, 1 евро.

В Литве в данное время проживает около 800 граждан Беларуси и Украины мужского пола старше 60 лет и около 1050 женщин старше 55 лет.