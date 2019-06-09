В Каунасе гремели выстрелы: молодой человек обстрелял двух мужчин и автомобиль

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8 июня, в 9:40, в Каунасе, на проспекте Саванорю, молодой человек из неустановленного оружия выстрелил в мужчину (1987 г.р.) и молодого человека (2001 г.р.), а также обстрелял Volkswagen Passat (2004 г.) (разбито переднее стекло).

Департамент полиции проинформировал, что мужчина и молодой человек лечатся амбулаторно. Материальный ущерб устанавливается. Подозреваемый (1998 г.р.), у которого обнаружен и изъят пистолет типа Airsoft , закрыт в арестантской. Происшествие расследуется.

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