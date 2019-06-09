Из-за утомительной жары в Литве просят экономить воду

В Литве продолжает стоять сухая и жаркая погода, поэтому возросло потребление воды. Коммунальщики говорят, что извлекли уроки из прошлогодней засухи, и в этом году недостатка в воде не должно быть, поскольку мощности предоставления воды увеличены. Однако в больших городах жителей просят использовать воду экономнее, более внимательно следят и за ее качеством.

В юго-восточной Литве замечено, что много где в колодцах убывает вода, однако ситуация с централизованной доставкой воды нормальная.

Кое-где просят ограничить потребление воды

По словам сенюнаса Электренай Антанаса Шалкаускаса, более всего страдают фермеры, однако паники пока что нет.

"Вода, которая в колодцах, убывает, но ещё нет критических границ или аварийных случаев, когда невозможно добраться до воды. Например, у нас на деревенских кладбищах кое-где есть колодцы, там вода ещё есть. Конечно, ее меньше, чем должно было быть, но достать еще можно", – сказал сенюнас Электренай.

Заместитель руководителя "Коммунального хозяйства Пабраде" Аролдас Битинас говорит, что из-за засухи кое-где может ощущаться плохой запах воды, поэтому специалисты проверяют ее качество.

"Поверхностные воды определяют качество воды. Может ощущаться усилившийся запах аммиака. Поскольку из-за засухи нет поверхностной воды из глубин земли, немного может измениться вкус, запах. Мы провели анализы, ждём ответов, оказывает ли это влияние на качество воды", – сказал А. Битинас.

На этой неделе власти Варены из-за засухи в районе объявили экстремальное положение. Сенюнас Варены Далюс Лукминас говорит, что в этом году ситуация с водой лучше, чем в прошлом году.

"В прошлом году была просьба ограничить полив, поливать только вечером, потому что ощущалась нехватка воды. В этом году пока что никто не паникует, просьб экономить воды нет", – сказал Д. Лукминас.

Директор Varenos vandenys Эймантас Киркляускас говорит, что потребность в воде возросла, нагрузка на водохранилище больше, и они работают с большими усилиями. По его словам, проблемы с доставкой воды были в прошлом году, а в этом году предприятие подготовилось.

"В ночное время в Варене наполнили башню, подготовили к дневному времени. Но по выходным или вечером, когда люди возвращаются с работы, начинают поливать, тогда потребность в воде намного больше. Проблем не будет, если никакая трасса не сломается", – сказал он.

Предприятие Vilniaus vandenys заметило, что в Вильнюсе, Швенченисе, Шальчининкай, Эйшишкес потребление питьевой воды увеличилось на 10-20%. Особенно потребление выросло на окраинах городов, где есть частная собственность: в Траку воке, Гульбинай, Калненай. В перечисленных районах потребления воды увеличилась в 3 раза.

Предприятие заявляет, что обратилось с просьбой к жителям Калненай потреблять воду ответственно, не поливать ей лужайки, потому что придётся ограничить давление воды, возможны перебои с поставкой.

Специалисты Kauno vandenys также просят жителей города использовать воду ответственно, так как массовое потребление воды ведёт за собой уменьшение давления. По данным предприятия, в некоторых местах потребление воды подскочило от в среднем 80 до 300 кубических метров в час.

Эксперт: положение необычное, но не критическое

Ученый кафедры гидрологии и климатологии Вильнюсского университета Эвинас Стонявичюс говорит, что, если засуха повторится, это может воздействовать не только на грунтовые, подземные воды, но и спровоцировать различные экологические проблемы.

"Если будет долго повторяться, это не только поверхностные, грунтовые воды, которые больше актуальны для работников сельского хозяйства, но и подземные воды, которые в Литве много кто использует как питьевую, может быть сильный спад. Тогда могут появиться различные экологические проблемы", – сказал он.

По словам Э. Стонявичюса, условия климата Литвы гибкие, поскольку даже если засуха и затянется, зимой или осенью расход воды вернется на нормальный уровень. Однако в этом году зимой снега было немного, поэтому весной запасы воды не восполнились.

"Обычно, в старых климатических условиях, которая у нас были зимой и весной – водой пополнялись как грунтовые воды, так и реки, озёра. В этом году снега было немного, он растаял достаточно рано, запасов не очень восполнил, поэтому у нас и засушливая весна", – пояснил эксперт.

"Ситуация в данное время необычная, в первую очередь она может ощутимой быть для земледельцев, сельского хозяйства, а серьёзные социальные явления от этого ещё не должны начаться", – добавил он.

По словам Э. Стонявичюса, пока что нельзя сказать, что положение критическое, поскольку скоро оно может измениться.

"Нужно подождать, как это явление будет развиваться в будущем. После недели-другой могут начаться дожди, и через месяц мы можем говорить о том, что всё влажное. Нужно ждать, когда это явление закончится, и тогда можно будет оценить, было ли оно угрожающим, и какое воздействие", – заявил Э. Стонявичюс.

По его словам, в данное время по заказу Министерства сельского хозяйства создается Яндекс, который должен оценить угрозу явления и опасность и предусмотреть, как она может развиваться дальше.

По данным гидрометеорологической службы, в данное время сухой период затянулся в юго-восточной Литве – в Вильнюсском, Тракайском районе и самоуправлении Электренай он считается опасным явлением. Также очень сухо остается в окрестностях Бирштонаса и Вильнюса.