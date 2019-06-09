Форум свободной России в Тракай: Власть и общество: границы допустимого сотрудничества

9 июня в литовском Тракай проходит второй день 7-ого Форума свободной России. Гражданские активисты, политики, международные эксперты, блогеры, журналисты и представители культурной среды обсуждают политическую ситуацию в России, стоящие перед российским обществом вызовы и проблемы международной безопасности.

Отдельное внимание на Форуме уделяют обсуждению и работе над "Списком Путина". Появится новый формат дискуссии - прямые дебаты представителей разных идеологических направлений российской оппозиции.

Спикерами 7-го Форума свободной России выступают как российские, так и международные политики и эксперты: Гарри Каспаров, Константин Эггерт, Артемий Троицкий, Михаил Светов, Евгения Чирикова, Александр Морозов, Леонид Невзлин, Андрей Илларионов, Евгений Киселев, Илья Пономарев, Марат Гельман, Максим Трудолюбов, Игорь Чубайс, Марк Фейгин, Джэйсон Смарт (США), Тарас Березовец (Украина), Сергей Гайдай (Украина), Андрей Санников (Беларусь), и др.

В оба дня проведения форума будет организована прямая трансляция на сайте www.forumfreerussia.org.

Программа второго дня мероприятия:

9 июня, воскресенье

9-30 – 10-45

Рабочая группа : "Перекличка регионов — успехи, проблемы, коалиции и перспективы"

Модератор: А. Янковский (Новосибирск, руководитель независимого Дискуссионного клуба)

Участники: В. Корб ( Омск, социолог, публицист, правозащитник); Д. Семенов ( Чебоксары, “Открытая Россия”); Ю. Шапошников — ( Нижний Новгород, координатор отделения Партии перемен); С. Гуляев — ( Санкт — Петербург, общественный деятель, бывший депутат заксобрания); В. Краснов ( Псков, движение “Град России”)

11-00 – 12-30

Дискуссионная панель: Власть и общество: границы допустимого сотрудничества (коллаборационизм или конформизм?)

1. "Использование власти" или "использующая власть"

2. Включение в проскрипционные списки, как моральное наказание за сотрудничество с режимом

3. Санкционное преследование лиц, разделяющих ответственность с режимом за соучастие в преступлениях

Модератор: К. Эггерт — журналист, публицист, политический обозреватель

Спикеры: Г. Каспаров — политик, глава Совета "Фонда защиты прав человека"; М. Фейгин — политик, юрист; М. Гельман — галерист, публицист, арт-менеджер; И. Яковенко — журналист, публицист, руководитель проекта Международный общественный трибунал

12-45 – 14-00

Дискуссионная панель: Беларусь и проблемы безопасности Восточной Европы.

1) Очередное обострение российско-белорусских отношений: подготовка к недружественному поглощению или технические разногласия между партнёрами?; 2) Удалось ли путинскому режиму добиться усиления своего влияния в Восточной Европе?; 3) Станет ли Балтийский регион ареной прямой военной конфронтации РФ и НАТО?; 4) Способен ли Путин перейти от ядерного блефа к ядерной войне?

Модератор: А. Морозов — политолог, научный сотрудник BNAC (Карлов университет, Прага)

Спикеры: Ж. Павиленис — депутат Сейма Литвы от партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», бывший посол Литовской республики в США; А. Шрайбман — политический обозреватель портала TUT.BY (Беларусь); А. Санников — оппозиционный политик, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь”; И. Заславский — глава исследований фонда «Свободная Россия»

15-00 – 16-15

Дискуссионная панель: Существует ли в российской политике "правый фланг"?

1) Русские: прирождённые коллективисты-государственники или стихийные индивидуалисты-либертарианцы? Справедливо ли расхожее представление, что Россия — левая страна?; 2) Российские правые — кто они?; 3) Обоснованы ли претензии Кремля на идеологическое наследие русского консерватизма?; 4) Как должна выглядеть право-консервативная альтернатива путинизму?; 5) Перспективы правых и консервативных сил в постпутинской России

Модератор: М. Фейгин — политик, юрист

Спикеры: К. Эггерт — журналист, публицист, политический обозреватель; М. Светов — политолог, член федерального комитета либертарианской партии россии; И. Лазаренко — главный редактор издания Руфабула; А. Илларионов — экономист, публицист; И. Тютрин — политик, сооснователь Форума свободной России

16-30 – 18-00

Дебаты: "Будущее России: распад или сохранение единого государства"

Ведущий: П. Ивлев — адвокат, исполнительный директор КРЕС Полишкола, Рига – Нью-Йорк

Спикеры: И. Чубайс — социолог, публицист; Д. Саввин — писатель, публицист, главный редактор интернет-издания "Харбин" VS П. Мезерин — политолог, координатор движения "Свободная Ингрия"; А. Илларионов — экономист, публицист

18-00 – 19-00

Рабочая группа: "Список Путина": голосование за включение новых фигурантов.

Модератор: А. Сидельников – руководитель движения "Говорите громче!" (Лондон)

19-30

Поэтический вечер Александра Кабанова

20-30

Документальный фильм Putin versus Pussy

Режиссеры Т. Круговых и В. Богатов.

20-30

Закрытие 7-го Форума свободной России