Погода: жара вернется с новой силой

На выходных жара немного спала, особенно теплые воздушные массы схлынули.

В воскресенье над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому ночью во многих местах предвидятся кратковременные дожди, кое-где, в большинстве случаев в первой половине ночи в западных районах прогремит гроза. Во время грозы местами возможен шквал – порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Температура снизится до 13-18 градусов тепла.

В воскресенье днём, после того как фронт уйдёт с территории нашей страны, с юго-запада придёт область повышенного атмосферного давления. Установится сухая погода, лишь в восточных, северо-восточных районах в первой половине дня кое-где пройдут кратковременные дожди, однако позже и здесь облака рассеются.

Температура много где поднимется до 22-26 градусов тепла, лишь у моря будет 19-21 градус. Будет дуть ветер западного направления, 6-11 метров в секунду.

В понедельник вероятность дождя мала. Ночью ветер утихнет до 2-7 метров в секунду, будет свежо, поскольку температура снизится до 8-13 градусов. Днём с юго-запада приблизится циклон, облаков станет больше, Однако дождя все еще не будет. Температура поднимется до 24-29 градусов. Будет дуть юго-восточный, восточный ветер, 5-10 метров в секунду.

Во вторник приблизится более влажная, но и более теплая воздушная масса. Днем воздух разогреется до 27-32 градусов.

Жара не спадет не в среду, не в четверг.