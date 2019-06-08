"С надеждой на Пушкина": в вильнюсском парке Вингис прошёл Праздник русской культуры

Праздник русской культуры можно считать преддверием Дня России. Об этом заявил посол Российской Федерации в Литве Александр Удальцов, выступая на этом ежегодном мероприятии в вильнюсском парке Вингис.

8 июня в столичный парк Вингис традиционно стекались обильные ручейки жителей и гостей литовской столицы, сливаясь в многоголосое море на Певческом поле, выжженном июньском солнцем. Не удивительно: усилиями организаторов мероприятие обещали украсить концерты в исполнении российских артистов Вадима Казаченко и Витаса. Это, очевидно, и вызвало ажиотаж среди желающих раз в году приобщиться к русской культуре в парке Вингис, несмотря на обилие иных происходящих в этот день мероприятий.

"Сегодня в Вильнюсе вообще-то можно заблудиться, – заявил посол РФ в Литве Александр Удальцов. – Парад геев в одном месте проходит (смех, свист, аплодисменты – Ред.), в другом месте собрали так называемых российских несистемных оппозиционеров, но я, по-моему, попал в правильную, хорошую компанию. Как нас ни поворачивай, мы суть свою не потеряем!".





Дипломат напомнил, что незадолго до праздника русской культуры в Вильнюсе отметили 220-летие классика русской литературы А.Пушкина.

"Говорить о Пушкине, я думаю, смысла нет. Его надо читать, – заявил Александр Удальцов. – Что такое Пушкин? Это тоже формально русский, естественно, поэт. Два дня назад у музея Пушкина был широкий яркий праздник, где читали стихи Пушкина. Всё это было очень трогательно и здорово. Ну, а что такое Пушкин для нас? В преддверии его юбилея аэропорту Шереметьево, в котором многие из вас наверняка побывали, присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. Это результат опроса, общественного мнения. Этот факт говорит о том, что люди садятся в самолёт, надеются, что они взлетят, и ещё больше надеются, что они сядут, с надеждой на Пушкина".

По признанию дипломата, его тронуло обращение мэра столицы Литвы Ремигиюса Шимашюса к собравшимся в парке Вингис ценителям русской культуры с призывом отметить "нашу мультикультурную, но при этом единую культурную традицию".

"Меня тронуло послание мэра Шимашюса, что он так нежно, с любовью говорит о русской культуре, о русскоязычных. Я хочу этим воспользоваться и призвать господина мэра пересмотреть свою позицию по дому Москвы, и дать зелёный свет этому проекту. Этот дом станет носителем русской культуры, добра и доброжелательности", – пообещал Александр Удальцов.

Краткая официальная часть мероприятия сменилась концертом, в котором приняли участие как литовские, так и зарубежные исполнители: духовой оркестр гимназии "Сантарос" (руководитель Линас Авиженис), детская студия "Русь", город Владимир (руководитель заслуженный артист России, лауреат премии Правительства России "Душа России" Виталий Антонов), исполнитель песен и романсов из Санкт-Петербурга Сергей Зыков, участница телепроекта "Голос. Дети" Николь Алексеева и др.

Торжественное открытие мероприятий предваряли запланированные организаторами праздника народные гуляния. В разбитых по периметру Певческого поля палатках предприимчивые коммерсанты предлагали публике сделать наколку, а также приобрести пряники, пластиковое оружие и футболки с надписями "I'm Russian don't panic" и "Вы ЧЁ забыли кто тут главный?" (орфография и пунктуация сохранена. – Ред.).





У палатки Союза русских литераторов и художников "Рарог" молодой бородатый человек со смартфоном на моноподе в руках поинтересовался стоимостью трёхцветных флажков у женщины, стоящей за прилавком.

"Мы флаги не продаём", – гордо ответила торговка, уточнив затем, что её организация является фондом, собирающим пожертвования.

"То есть, если пожертвовать, то можно получить флаг?" – уточнил молодой человек.

Получившим утвердительный ответ бородачом оказался российский видеоблогер Алексей, недавно принимавший участие в проходившей в студии DELFI дискуссии, посвящённой судьбам прибывающих в Литву иностранцев. На празднике русской культуры в парке Вингис Алексей побывал впервые в жизни.

"Достаточно интересная, спокойная тут атмосфера. Мы с утра были на ЛГБТ, там, конечно, больше тус молодёжный, здесь больше пожилых людей, 35-40+. Молодых очень мало, но всё равно атмосфера добрая, весёлая, положительная", – поделился впечатлениями от увиденного российский влогер.

"С кем ни созванивался – нет, нет, нет: кто на озере, кто где. Даже сын не пришел", – сетовал в разговоре с девушкой мужчина с триколором на щеке и кепке.

На этот раз организаторы праздничных мероприятий позаботились не только о духовном, но и о телесном благосостоянии зрителей, приготовив для них места для сидения. Впрочем, кресел на всех не хватило, поэтому гости праздника искали себе место под палящим солнцем прямо на высушенном до желтизны газоне Певческого поля. Львиная доля зрителей пряталась от жары в спасительной тени деревьев на изрядном расстоянии от сцены.





Участники праздничных мероприятий держали символику Российской Федерации ближе к телу, чаще прямо на нём: повязывали трёхцветные ленточки на одежду, наносили триколор на лица. Тем заметнее был укреплённый на высоком древке синий флаг с надписью белого цвета "E-83B", расположенный прямо посреди поля перед эстрадой.

" E-83B - это номер группы, когда мы поступили в электромеханический техникум в городе Вильнюсе. Ждём гостей: может быть, кто-то из нашей группы придёт, и мы здесь соберёмся кампанией", – пояснил стоявший рядом с флагом мужчина, представившийся Павлом.

В ответ на просьбу оценить мероприятие, проводимое одновременно с Форумом открытой России в Тракай и шествием Baltic Pride на проспекте Гедиминаса, мужчина эмоционально заявил:

"Это ужасно! В первый момент, когда мы вывесили этот флажок, когда мы его шили, думали, что голубой цвет будет лучше видно, а тут, оказывается, геи, бл...-муха, извиняюсь. Чуть-чуть не в тему. Мы семьями приезжаем, у нас всё нормально с этим делом".

Навстречу уходящим с праздника медленно двигалась группа молодых людей на прогулочной коляске с велоприводом. "С днём России!" - воскликнул один из них, вскинув в приветствии правую руку.