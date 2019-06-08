В Литве их всего 500: каждый день идет борьба за выживание черепашек

Эколог Метеляйского регионального парка Инга Читавичене вместе с коллегами уже третью неделю каждый вечер отправляется на поиски кладок европейских болотных черепах. Черепахи откладывают их в конце мая-начале июня.

В Литве эти черепахи исчезают из-за того, что увеличились площади необрабатываемых и заброшенных земель. Яйца черепахи откладывают в песчаной почве со скудной растительностью, на теплых пригорках. Не нескашиваемых лугах о полях земля плохо прогревается, поэтому такие места непригодны для кладок черепах.

На закате черепахи выходят из болот и отправляются на поиски подходящих для кладки мест. На подходящем месте они выкапывают ямку, в которую откладывают 12–16 яиц, потом закапывают их и возвращаются в пруд.

"Черепашата вылупляются из яиц в сентябре, а наружу выбираются только весной следующего года, в апреле. Только прошлый год был исключением – черепашки выбрались на поверхностью уже в августе. Мы такое на практике видели в первый раз", – рассказала Читавичене.

По ее словам, есть немало врагов, которые разоряют кладки черепах: это лисицы, енотовидные собаки, кабаны. Есть враги и у маленьких черепашек. самые большие их враги - муравьи. Опасность представляют также аисты и журавли.

Кладки черепах работники парка пытаются защитить с помощью проволочной сетки. Если кладки находятся в опасных местах, то работники парка переносят яйца в инкубатор Литовского зоопарка.

В этом году 14 июня работники зоопарка выпустят на волю спасенных в 2018 году черепашек. Их выпустят рекордное количество – целых 236.

По словам Читавичене, на данный момент в Литве на воле живет около 500 черепах metu. Работники парка с партнерами охраняют болотных черепах уже 10 лет. Жителей просят информировать о местах обитания черепах, чтобы можно было обеспечить необходимую охрану.