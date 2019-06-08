Погода: синоптики прогнозируют грозы

В ночь на субботу облака рассеются. Небольшой дождь возможен лишь до полуночи.

После дождя успокоится ветер, со второй половины ночи местами ожидается туман. Будет дуть слабый ветер. Ночью температура опустится до 14-19 градусов. Днем процессы активизируются. Облачность повысится, и почти повсюду пройдут дожди. Местами прогнозируют грозы, местами поднимется ветер до 15-20 м/с. После полудня будет 26-31 градус тепла.

В ночь на воскресенье через Литву будет проходить холодный атмосферный фронт. За ним придет зона облаков, которая принесет кратковременные дожди с грозами. Во время грозы местами поднимется ветер до 15 м/с. Утром температура будет 12-17 градусов. Днем небольшие дожди возможны лишь в Аукштайтии и Дзукии. Воздух прогреется до 21-26 градусов, на взморье до 20 градусов.

С понедельника дождевые облака снова будут обходить Литву стороной. ветер принесет с континента новую волну жаркого воздуха.